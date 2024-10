La rentrée des classes a été effective hier, lundi 7 octobre, dans tous les ordres d'enseignement de la région de Sédhiou. Toutefois, beaucoup d'élèves n'ont pas encore repris le chemin des classes et ce, malgré la campagne de sensibilisation et de préparation matérielle des espaces scolaires.

La COSYDEP et les associations de parents d'élèves sont à l'oeuvre pour exhorter les apprenants à reprendre les cours le plus tôt possible pour pouvoir être dans le quantum horaire. Le nombre de classes en abris provisoires reste jusque-là élevé et l'effectif des apprenants passe à 162.383 élèves au titre de l'année scolaire 2024/2025.

Les écoles ont ouvert leurs portes hier, lundi 7 octobre, au titre de l'année scolaire 2024/2025. L'effectivité de cette rentrée a été constatée au matin par le gouverneur de la région de Sédhiou et l'ensemble de sa délégation, y compris l'inspecteur d'académie papa Gorgui Ndiaye et les partenaires de l'école. « Nous avons visité une école élémentaire publique, une école élémentaire privée, un collège et une case des tout-petits. Nous avons constaté une reprise effective des cours. Le personnel enseignant est sur place avec quelques rares absences. Les élèves sont également venus même s'il y a des absences. Nous devons aussi signaler que tout a été fait en amont pour que la rentrée soit effective ce jour en termes de préparation des écoles et des salles de classe », a déclaré Diadia Dia, le gouverneur de région.

Le coordonnateur de l'antenne régionale de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) constate tout aussi une reprise des enseignements/apprentissages quoique timide en ce premier jour : « nous avons effectivement constaté une reprise des cours pour les élèves et le personnel. Il faut signaler que beaucoup d'élèves n'ont pas effectué le déplacement. Toutefois, nous osons espérer que d'ici à la fin de cette semaine, tous les élèves devront reprendre le chemin de l'école car la rentrée se fait de façon progressive. Nous allons renforcer la sensibilisation des parents et des élèves pour un démarrage rapide des enseignements/apprentissages », a indiqué Abdoulaye Diallo de la COSYDEP.

Et Coumbamang Danso, le président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de Sédhiou de lancer un appel aux parents et aux élèves à se hâter pour ne rien rater du quantum horaire : « nous demandons aux parents de pousser davantage les enfants à aller à l'école le plus tôt que possible : sinon ils vont rater beaucoup de cours et cela va hélas impacter sur le quantum horaire ».

A signaler que cette année, 162.383 élèves devront s'inscrire à l'échelle de la région de Sédhiou pour 4.747 enseignants. Des classes en abris provisoires, il en existe encore et sont au nombre de 666 salles de classe au 02 octobre 2024. 44% au niveau de la petite enfance, 15% au niveau de l'élémentaire, 13,6% au niveau du cycle moyen et 24,1% au niveau du secondaire, selon les statistiques du dernier Comité régional de développement tenu au mois de septembre sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Quant au déficit d'enseignant, toutes disciplines confondues, on fait état d'un besoin de 325 à l'échelle de la région de Sédhiou.