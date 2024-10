La Confédération Africaine de Football (CAF) a effectué, hier, lundi 7 octobre au Caire, le tirage au sort des phases de groupes de la Coupe CAF.

Unique représentant du Sénégal, le Jaraaf fait son retour dans cette compétition avec l'ambition de faire mieux que la place de quart de finaliste obtenue lors de leur dernière participation en 2020-202. Les « Vert et Blanc » vont évoluer dans le groupe C, en compagnie de l'USM Alger (Algérie), de l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) et d'Orapa United (Botswana). Le top départ de la compétition sera donné les 26 et 27 novembre prochains avec la 1ère journée.

Du lourd pour les « Vert Blanc » si l'on sait que lors de la dernière édition, les deux clubs d'Algérie et de la Côte d'Ivoire avaient fait partie du quarté gagnant de la dernière saison de la Coup CAF.

Les deux formations avaient disputé l'une des demi-finales de la compétition dans une double confrontation que le club algérien avait remportée. Ce qui lui permettra ensuite d'aller remporter le trophée. Fort de récent succès au plan continental, L'USM Alger reste sans conteste le favori et l'adversaire à battre dans cette poule. Le club ivoirien peut également se prévaloir d'une bonne expérience sur la scène africaine qui le postule comme un prétendant sérieux.

Habitué des joutes africaines, l'emblématique club de la Côte d'Ivoire n'est en effet pas un illustre inconnu. Puisqu'il figure dans le lot des clubs ayant déjà inscrit leur nom au palmarès des vainqueurs de la ligue africaine des champions et même de la Supercoupe. Pour leurs premiers pas sur la scène africaine, les Botswanais de Orapa United, club créé en 2012, se positionne comme le Petit poucet de cette poule B.