Sénégal: La Poste mise sur l'innovation pour surmonter un 'contexte difficile' (Directeur)

Dakar — La Poste sénégalaise vit un "contexte difficile" mais a les moyens de "transformer ces obstacles en opportunités, par l'innovation", en proposant "de nouveaux produits et services à forte valeur ajoutée, adaptés aux besoins des populations", assure son Directeur général.

De par son "engagement", La poste "a les moyens de transformer ces obstacles en opportunités, par l'innovation, en proposant de nouveaux produits et services à forte valeur ajoutée, adaptés aux besoins des populations", a déclaré Maguette Kane, dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste célébrée ce mercredi.

Cette journée mondiale "est célébrée dans un contexte difficile où La Poste est à la croisée des chemins", a-t-il admis, soulignant qu'en "tant qu'institution historique et infrastructure stratégique", l'entreprise postale "est confrontée à de nombreux défis et fait face à une rude concurrence, parfois déloyale, dans tous ses domaines d'activités".

Selon lui, le thème de cette année, "Cent cinquante ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde", rappelle "l'importance du rôle que les postes, à travers le monde, continuent de jouer en permettant de tisser des liens forts entre les nations, les peuples et les institutions et de construire des infrastructures postales solides, fondamentales dans la mise en oeuvre des politiques publiques".

"La contribution de La Poste a été, par le passé, remarquable pour le développement économique et social de nos pays. Elle le restera dans le futur, grâce à l'étendue de son réseau et surtout à sa capacité d'adaptation aux mutations de son environnement, nonobstant le discours réducteur qui revient régulièrement dans le débat public", a dit le Directeur général Kane.

Il a souligné que partout dans le monde, sous l'égide de l'Union postale universelle (UPU), les postes s'organisent pour "relever les défis imposés par les technologies de l'information et de la communication, dans un contexte marqué par le phénomène de la mondialisation".

M. Kane a indiqué que la "transformation" de l'entreprise "va s'appuyer sur un réseau postal dense pour assurer la mise en relation des personnes, tant physiques que morales, et favoriser in fine l'inclusion sociale et financière des populations les plus vulnérables dans la chaîne de progrès".

Selon lui, ce travail qui "nécessite un accompagnement soutenu des autorités étatiques et une collaboration de l'ensemble des acteurs de l'écosystème postal" implique également "des investissements significatifs, une régulation appropriée et des réformes adaptées, ainsi qu'un renforcement des capacités de l'institution pour faire face aux enjeux contemporains, notamment ceux liés à la transformation numérique, à l'inclusion financière et à l'économie sociale et solidaire.

Ainsi, soutient-il, "La Poste pourra pleinement continuer de jouer son rôle central en s'affirmant comme partenaire privilégié de l'État pour contribuer grandement à la réalisation des objectifs visés par la stratégie nationale de développement élaborée par les nouvelles autorités étatiques".

Maguette Kane estime que le réseau et l'expertise de La Poste "sont des atouts réels dans la mise en oeuvre de la Vision-Sénégal 2050. A cette fin, La Poste a besoin de bâtir une infrastructure moderne et résiliente, capable de mieux répondre aux besoins des sénégalais, résidants soit dans les zones urbaines ou rurales, soit dans la diaspora.

La Poste sénégalaise, à l'instar de ses homologues du monde, va célébrer, mercredi, la journée mondiale de la Poste sur le thème : "Cent cinquante ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde", a-t-on appris auprès de la société.

Au Sénégal, la création de la Poste remonte à 1893 sous l'ère coloniale.

A l'indépendance, en 1960, est créée l'Office des postes et télécommunications qui deviendra en 1995 la Société nationale La Poste.

Abdoulaye Seck Marie Parsine fut le premier directeur des postes du Sénégal et de la Mauritanie, de 1893 à 1924.

La journée mondiale de la poste, célébrée le 9 octobre de chaque année pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle (UPU) en 1874 à Berne (Suisse), a été instituée à l'issue du Congrès de l'UPU à Tokyo en 1969.