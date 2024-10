Tunisie: La Kasbah - Les terres domaniales au centre d'un Conseil ministériel restreint

Dans le cadre de la préservation du rôle économique et social de l'Office des terres domaniales, de l'amélioration de ses performances et du développement de sa rentabilité, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé un Conseil ministériel restreint hier, mardi 8 octobre, au Palais du gouvernement à La Kasbah. L'objectif de ce Conseil est l'examen des mesures financières et structurelles nécessaires à l'amélioration de l'Office en question.

Au début de ce conseil, le Chef du gouvernement a souligné la nécessité de formuler une stratégie globale pour la valorisation du fonds domanial agricole de l'État afin qu'il joue son rôle de locomotive du développement social et économique, d'assurer la sécurité alimentaire nationale et de réguler le marché en assurant l'offre et en fixant des prix de référence pour les produits. Il a également souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les performances et la rentabilité de cette institution et développer ses activités.

Kamel Maddouri a insisté sur l'importance de surmonter tous les obstacles et d'adapter la législation adéquate pour permettre l'exploitation optimale de ce fonds agricole, en tirer la valeur ajoutée souhaitée, et accroître l'efficacité des méthodes de sa gestion au niveau des terres qui lui sont affiliées. Il s'agit également de trouver des solutions radicales pour l'exploitation des terres agricoles récupérées, afin qu'elles soient une locomotive de développement pour diverses formes d'investissement légalement autorisées au profit des exploitants ainsi que des sociétés communautaires.

%

Au cours de ce Conseil, des données ont été présentées sur l'état actuel de l'Office des terres domaniales et les moyens de développer sa gouvernance, d'augmenter sa rentabilité et de valoriser le fonds qui lui est inhérent.

Le Conseil a approuvé une série de mesures urgentes en faveur de l'Office en question lui garantissant ainsi la possibilité de remplir ses obligations financières et d'être prêt pour la saison agricole 2024-2025 avec un appel à achever à la fin de ce mois l'élaboration d'un business plan conforme à une vision stratégique ambitieuse qui développerait ses activités économiques et son impact sociétal et moderniserait ses méthodes et mécanismes de production pour assurer sa pérennité.