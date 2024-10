Afrique: Ligue des champions / L'EST dans le Groupe D - Pas si simple que cela !

Les trois clubs adversaires sont de sérieux clients. Le club égyptien se dote des moyens de ses ambitions. Quant à Djoliba et E.Sagrada, ils peuvent poser des problèmes à l'EST.

Sur le papier, le groupe dans lequel figure l'Espérance, est plutôt équilibré et abordable. Finaliste de la dernière édition, l'EST a de chances réelles et grandes pour passer le cap de la phase de groupes et se qualifier en quarts de finale. Toutefois, elle a de sérieux adversaires à affronter, Pyramids FC, E.Sagrada et Djoliba AC.

L'équipe angolaise de Sagrada est l'équation inconnue de ce groupe. Un adversaire dont il faut se méfier, particulièrement quand il joue chez lui, car il s'agit d'un voyage vers l'inconnu pour Miguel Cardoso et ses joueurs.

Sagrada Esperança est le genre d'adversaire qui n'a rien à perdre et tout à gagner étant donné qu'il n'a pas de traditions en compétition africaine. Atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions est déjà une réussite pour la formation angolaise. On se rappelle l'année dernière quand Petro Luanda s'est classé avant l'EST au tour des groupes.

Obama et Awujoola en renfort

S'il y a un adversaire qui a le plus de chances pour accompagner l'EST en quarts de finale, c'est bel et bien Pyramids FC. Le club égyptien s'est métamorphosé depuis 2018 quand il fut racheté par Turki Al Cheikh puis acquis par des investisseurs émiratis. Il se dote de moyens fous et constitue le troisième club compétitif en Egypte après Al Ahly et Zamalek.

Pyramids a mis le paquet sur des joueurs qui ont l'expérience requise pour permettre au club d'atteindre ses objectifs. Rien que lors du dernier mercato estival, Pyramids s'est offert les services du milieu offensif Youssef Obama en provenance du Zamalek et de l'ailier gauche nigérian Sodiq Awujoola prêté par Cleopatra. L'équipe regorge de jouers de qualité tels que Walid Karti, Ibrahim Adel, Touré et Chennaoui.

Quant à Djoliba, il reste un club qui a des traditions même si ses résultats ont régressé. Les Maliens ont été placés au 4e chapeau lors du tirage au sort, mais ils n'auront rien à perdre à partir du premier match face à l'EST qui ne sera pas en roue libre. La qualification pour les quarts de finale est, certes, dans ses cordes, mais ne sera pas pour autant une mission facile. Elle ne doit pas sous-estimer ses adversaires.