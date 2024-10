Afrique: Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 - Tout ce qu'il faut savoir

Le décompte pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) CAF TotalEnergies 2025 a officiellement débuté, alors que le Maroc, pays nord-africain, se prépare à accueillir ce tournoi de football prestigieux pour la deuxième fois de son histoire.

Un retour au Maroc

La dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Maroc remonte à 1988, avec seulement huit équipes engagées, le Cameroun s'étant imposé contre le Nigeria en finale. Pour l'édition de 2025, le tournoi a connu une expansion significative avec 24 équipes participantes, illustrant le progrès du football africain après trois décennies de développement. Le Maroc a été désigné comme pays hôte le 27 septembre 2023, une annonce saluée avec gaité. Les Lions de l'Atlas, déjà qualifiés en tant qu'organisateurs, sont déterminés à démontrer les capacités d'accueil de leur pays pour un événement de ce calibre, renforcées par leur parcours historique lors de la Coupe du Monde FIFA 2022, où ils ont réussi à devenir la première nation du continent à atteindre les demi-finales.

Stades et villes hôtes

Même si la Fédération Royale Marocaine de Football n'a pas encore divulgué les sites retenus, plusieurs stades emblématiques devraient occuper une place centrale dans le tournoi. Ceux-ci incluent :

Stade Mohammed V à Casablanca : Ce site emblématique, qui a déjà accueilli la finale de la CAN 1988, devrait s'imposer comme un lieu central durant le tournoi.

Stade Moulay Abdellah, Rabat : Un autre endroit stratégique subit actuellement des travaux d'agrandissement pour améliorer sa capacité.

Stade Ibn Batouta, Tanger : Conçu pour recevoir certains des matchs les plus importants du tournoi, le stade dispose d'une capacité augmentée pour accueillir un plus grand nombre de spectateurs.

Stade Adrar, Agadir : Réputé pour sa situation idyllique et ses équipements contemporains, le lieu continue de se développer pour accueillir le tournoi.

Stade de Marrakech, Marrakech : Un endroit prisé par les supporters et qui devrait connaître une grande animation durant le tournoi.

Stade de Fès, Fès : Un environnement plus conventionnel qui contribuera à la diversité des expériences disponibles pour les fans.

Qualifications et équipes

Le Maroc est la seule équipe d'ores et déjà garantie de participer au tournoi en tant que pays hôte. Les 23 autres slots seront attribués à l'issue d'un processus de qualification rigoureux. À partir de septembre 2024, 48 équipes s'affronteront dans 12 groupes, avec les deux meilleures de chaque groupe qui obtiendront leur qualification pour le Maroc. Ce processus de qualification s'annonce très compétitif, incluant des équipes prestigieuses comme la Côte d'Ivoire, tenante du titre, ainsi que l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal et l'Algérie, toutes désireuses de se qualifier.

Dates clés

La Coupe d'Afrique des Nations 2025 débutera le 21 décembre 2025 et se terminera avec la finale prévue le 18 janvier 2026. Ces dates sont essentielles pour les passionnés et les équipes qui se préparent pour cet événement de football qui est le plus important du continent africain.

La réputation croissante du Maroc dans le football

La désignation du Maroc comme pays hôte de la CAN 2025 ne surprend guère, étant donné ses compétences en matière d'organisation d'événements de football internationaux. Entre la CHAN 2018, la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2022 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2023, le Maroc a prouvé son aptitude à accueillir des tournois de football de premier plan. Cette expérience, alliée à une passion pour le football profondément ancrée et à des infrastructures modernes, promet de faire de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations l'une des plus mémorables.

Vers l'avenir

Alors que la route vers le Maroc 2025 débute, l'enthousiasme est palpable non seulement pour le tournoi en lui-même, mais également pour ce qu'il représente : une célébration du football africain et une démonstration de l'engagement du Maroc envers ce sport. Avec des infrastructures de calibre international, un public passionné et une expérience récente dans l'accueil de grands événements sportifs, le Maroc est prêt à offrir une CAN qui fixera de nouveaux standards pour la compétition.