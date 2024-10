Afrique: Aviron / Championnats d'Afrique - Une suprématie à défendre !

Nos rameurs auront à défendre deux titres continentaux à El-Alamein en Egypte au mois de novembre, en mode classique et en aviron de plage.

S'il reste deux échéances majeures en l'année 2024, ce sont bel et bien les championnats d'Afrique d'aviron (8-9 novembre) et aviron de plage (10-11 novembre) qui auront lieu à El-Alamein en Egypte. L'objectif de nos rameurs est de défendre nos deux titres continentaux: "Nous sommes champions d'Afrique en titre dans les disciplines de l'aviron classique et de plage.

Deux titres que nous chercherons à défendre en Egypte. Évidemment, que les Egyptiens sont particulièrement coriaces à domicile, mais nous avons confiance en nos rameurs pour qu'ils se battent jusqu'au bout pour défendre nos titres de champions d'Afrique", nous a déclaré le DTN, Fayçal Soula avant de poursuivre : "Depuis un certain temps déjà, nous focalisons une bonne partie de nos efforts sur l'aviron de beach qui sera une discipline olympique à partir des prochains JO de Los Angeles.

Outre les Jeux africains de plage qui ont eu lieu l'année dernière à Hammamet et à l'issue desquels nous avons été sacrés champions du continent, nous visons une échéance intermédiaire, à savoir les Jeux olympiques de la Jeunesse qui auront lieu à Dakar en 2026".

Krimi, Dhaouadi et les autres...

Pour les Jeux olympiques de la jeunesse, la DTN sélectionnera des juniors âgés de 17 et 18 ans. Mais pour les prochains championnats d'Afrique du mois de novembre, on fera confiance à des rameurs plus âgés, car plus expérimentés, à l'instar de Sarra Zammali, Selma Dhaouadi, Khadija Krimi, ou encore Fedi Ben Hammouda.

Concernant Mohamed Taieb, il n'est pas certain de prendre part aux prochains championnats d'Afrique qui se dérouleront en Egypte en raison de ses engagements en Allemagne.