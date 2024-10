Afrique: Le TICDCE au sommet de la francophonie - Racines et culture numérique

Au cœur du Village de la Francophonie, le pavillon tunisien a présenté une série de startup numériques créées pour valoriser et moderniser les traditions culturelles du pays. De la réalité augmentée à l'intelligence artificielle, ces projets montrent comment réconcilier modernité et tradition.

Le 19e Sommet de la Francophonie, qui a été tenu à Paris du 2 au 6 octobre 2024, a été l'occasion pour la Tunisie de mettre en avant la richesse de son patrimoine culturel tout en soulignant son engagement vers l'innovation numérique à travers la présence de Tunis International Center for Digital Cultural Economy (Ticdce) qui a joué un rôle central en présentant des projets qui allient l'héritage culturel tunisien aux technologies de pointe.

Au cœur du Village de la Francophonie, le pavillon tunisien a présenté une série de startup numériques créées pour valoriser et moderniser les traditions culturelles du pays. De la réalité augmentée à l'intelligence artificielle, ces projets montrent comment réconcilier modernité et tradition. L'objectif est de préserver un patrimoine riche, tout en ouvrant des perspectives économiques nouvelles grâce à l'innovation.

La présence de la Tunisie au sommet n'a pas été seulement une vitrine technologique, mais aussi un terrain d'échange où se sont croisées créativité numérique et artisanat traditionnel. Le pavillon a également mis en avant des produits artisanaux issus des industries traditionnelles du pays, avec la participation de l'Office national de l'artisanat.

%

Ces objets, témoins d'un savoir-faire ancestral, ont trouvé une nouvelle dimension dans le cadre du sommet, où ils ont été présentés comme un pont entre l'artisanat de demain et celui d'hier. En réunissant ces deux aspects de la culture tunisienne, le pavillon a montré la volonté du pays de conjuguer tradition et innovation dans un même élan de développement culturel et économique.

Au-delà des projets numériques, la culture tunisienne s'est exprimée dans une dimension plus vivante à travers la performance musicale «Fusion Electro-Oud», qui a eu lieu le 4 octobre. Dans cette performance, deux artistes tunisiennes, Nour Skander et Chaima Sarairi, ont fusionné les sons du oud traditionnel et des nappes électroniques modernes.

Un projet qui se place entre les racines et les expérimentations contemporaines. Les projets présentés au Sommet de la Francophonie témoignent également de la place grandissante de la culture numérique dans le développement économique de la Tunisie. « En alliant innovation et patrimoine, le pays se positionne comme un acteur de la diplomatie culturelle numérique, en démontrant que la culture peut être un levier puissant pour le développement, tant sur le plan national qu'international », s'exprime le TICDCE. « Dans un monde où la création numérique et la préservation du patrimoine s'entrelacent de plus en plus, la Tunisie propose des solutions concrètes pour concilier ces deux enjeux ».