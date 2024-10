Algérie: La diplomatie algérienne au service des causes justes, de la paix et de la sécurité internationales sous la direction du Président de la République

ALGER — La célébration, mardi, de la journée nationale de la diplomatie algérienne a été une occasion pour réaffirmer le rôle primordial de la diplomatie dans l'instauration de la sécurité et la stabilité dans le continent africain et dans le monde et le retour en force de son activité, depuis la réélection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans les différents espaces d'appartenance, arabe, africain et méditerranéen.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a célébré cette journée, en son siège à Alger, sous le thème "Des positions constantes dans la consolidation des valeurs de paix et des vertus de la coopération internationale".

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a présidé la cérémonie de célébration de cette journée, coïncidant avec la date d'adhésion de l'Algérie à l'ONU le 8 octobre 1962, en présence de représentants d'instances et d'institutions nationales, de Chefs de missions diplomatiques et de représentants d'organisations internationales et régionales accréditées en Algérie, ainsi que des cadres et fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a déclaré que "nous sommes très fiers du legs historique de la diplomatie algérienne grâce auquel l'Algérie s'emploie aujourd'hui, sous la direction éclairée du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à renforcer son rôle diplomatique positif et constructif sur la scène internationale et au niveau des différents espaces d'appartenance arabe, africain et méditerranéen".

Le ministre a qualifié la journée de la diplomatie de "journée bénie où le drapeau national a été hissé fièrement à l'édifice de l'ONU marquant le retour de l'Algérie sur la scène internationale par la grande porte, en tant que pays souverain ayant arraché son indépendance et sa place grâce aux sacrifices inégalés dans l'histoire des nations".

Il a rappelé que "la glorieuse Révolution de libération avait inspiré le monde entier et fait de notre pays un symbole de la lutte contre le colonialisme et un porte-voix des peuples pour leur droit à disposer d'eux-mêmes", ajoutant que la cause algérienne était parmi les premières causes de décolonisation inscrites à l'ordre du jour de l'AG de l'ONU".

"L'Algérie a veillé pendant les six dernières décennies à marquer sa présence et son adhésion effective à toutes les démarches visant à atteindre les nobles objectifs consacrés par la Charte de l'ONU", a soutenu M. Attaf.

S'agissant de la date de coïncidence de la Journée de la diplomatie algérienne avec le jour de l'adhésion de l'Algérie à l'ONU, le ministre a souligné que "cela n'était pas un hasard ni le résultat de circonstances passagères, mais c'est le fruit de la relation exceptionnelle et privilégiée entre l'Algérie et l'ONU".

M. Attaf a évoqué lors de son allocution, les principales étapes de la diplomatie algérienne et son rôle pionnier aux niveaux régional et international, notamment envers les causes palestinienne et sahraouie ainsi que la région du Sahel et l'Afrique en général.

La célébration de cette journée a été marquée par la diffusion d'un documentaire sur la diplomatie algérienne, qui a mis en avant le rôle actif de cette dernière qui a veillé à ce que la communauté internationale respecte les principes de l'ONU et les lois qui garantissent les droits de l'Homme, ainsi que son rôle pionnier aux niveaux régional et international, son ouverture et sa nouvelle vision des relations extérieures et de la coopération avec les différents grands pays à travers le monde conformément au principe du respect mutuel et la convergence de vues dans le traitement des différents dossiers dans le monde.

Le film-documentaire a également retracé une partie de l'activité intense de la diplomatie algérienne en 2024, après l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, en reconnaissance de son rôle pionnier dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans des questions complexes en Afrique, et dans lequel elle a mené, durant presque une année, des batailles acharnées pour défendre les causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne, notamment suite aux tentatives de l'entité sioniste d'imposer le déplacement forcé des populations de la bande de Ghaza, et les crimes génocidaires systématiques commis à leur encontre, en sus du soutien à la cause du Sahara occidental.

Dans le cadre de la célébration de la Journée de la diplomatie, le ministre a supervisé la remise des attestations de fin de formation spécialisée au profit des agents diplomatiques et consulaires ainsi qu'aux stagiaires lauréats de la 12e promotion.

Les participants à cette cérémonie ont été invités à visiter une exposition organisée au siège du ministère à l'occasion la Journée de la diplomatie.