Burkina Faso: Diplomatie parlementaire - Le chef du parlement burkinabè a assisté à l'ouverture de la 2e session ordinaire du parlement malien

A la faveur de l'ouverture solennelle de la 2e session ordinaire du Conseil national de transition (CNT) de la république du Mali, une délégation de parlementaire burkinabè conduite par Son Excellence Dr Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition (ALT) a séjourné à Bamako.

Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, à la tête d'une délégation de parlementaires burkinabè, a foulé le sol malien dans la matinée de ce dimanche 06 octobre 2024. Une délégation composée du 1er vice-président de l'ALT, l'honorable David Dafidi Lompo, de présidents de commissions générales à savoir : l'honorable Lassina Guiti de la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH), l'honorable Marie Angèle Tiendrébéogo/Kalenzaga de la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire (CGSASH) et de l'honorable Daniel Zoungrana de la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité (CAEDS).

Dr Ousmane Bougouma a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien, le Colonel major Malick Diaw. Le chef du parlement burkinabè est venu honorer une invitation à prendre part à l'ouverture de la 2e session ordinaire du Parlement malien.

Cette visite officielle est une occasion pour les deux parlements frères de renforcer davantage les liens séculaires, mais aussi d'échanger sur leurs expériences et d'approfondir certaines questions qui intéressent la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), notamment la perspective de la mise en place du Parlement de l'AES.

Dès son arrivée, le chef du Parlement burkinabè a salué l'accueil légendaire du peuple malien ainsi que la fraternité exemplaire qui existe entre les deux pays.

Fraternité renforcée entre le Mali et le Burkina Faso

Dans la salle Djélibaba Sissoko du Centre International des Conférences de Bamako (CICB), servant de cadre des travaux du parlement malien, le Président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma et sa délégation sont installés aux premières loges.

Dans son discours d'ouverture, le Président du CNT du Mali, Colonel-major Malick Diaw, a exprimé sa profonde gratitude aux personnalités présentes, soulignant que leur engagement et leur présence sont des signes de fraternité et de solidarité.

Invité à prendre la parole, le Président Bougouma a, quant à lui, rappelé les liens historiques qui unissent les deux Républiques soeurs. Il a souligné l'importance pour les États membres de l'Alliance des États Sahéliens d'unir leurs efforts afin de répondre aux défis prioritaires du moment, tels que l'insécurité, le terrorisme, la criminalité transfrontalière et leurs conséquences économiques et humanitaires sur les pays de la Confédération de l'AES.

Au nom de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, du peuple burkinabè, de ses collègues députés et en son nom propre, le chef du Parlement burkinabè a transmis les salutations fraternelles du Burkina Faso au peuple malien et leur solidarité dans les récentes épreuves traversées avec bravoure par les maliens : inondations à Bamako et dans d'autres localités, attaques de Tinzawatène et de Falaguê, etc.

Le délégation parlementaire burkinabè reçue par le Chef de l'État malien

Au cours de leur séjour sur les rives du Djoliba, le Président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et les parlementaires burkinabè ont été honorés d'une audience officielle, à eux, accordée par le Colonel Assimi Goïta, Président de la République du Mali, au palais de Koulouba.

Accompagnée du Président du CNT du Mali, la visite de courtoisie a vite pris des allures de séance de travail, tant de nombreux sujets d'intérêt ont été abordés avec minutie. Il s'agit notamment du rôle des parlements dans les défis qui se présentent à la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel et surtout la formalisation du parlement confédéral de l'AES. A sa sortie d'audience, Dr Ousmane Bougouma a exprimé devant la presse sa gratitude aux autorités maliennes pour leur accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire des populations.