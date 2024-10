Afrique: L'ambassadeur éthiopien salue la qualité des relations 'profondes et ancrées' entre l'Algérie et son pays

ALGER — Le nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, M. Muktar Mohamed Ware, a salué la qualité des relations "profondes et ancrées" liant l'Algérie à l'Ethiopie, soulignant le rôle "actif" des deux pays dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique pour répondre aux aspirations des peuples du continent.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le nouvel ambassadeur éthiopien a souligné que "les relations profondes et ancrées entre l'Algérie et l'Ethiopie, remontent à la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA)", rappelant "le rôle actif joué par les deux pays, à l'époque, pour la création de cette organisation".

"Les deux pays continuent sur la même lancée dans le cadre de l'Union africaine (UA), pour préserver la paix et la sécurité en Afrique, et répondre, ainsi, aux aspirations des peuples du continent", poursuit-il.

Les relations "étroites et solides" entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, sont à même "de contribuer à surmonter tous les problèmes et difficultés auxquels pourraient être confrontés le continent africain et le monde".

Par ailleurs, le nouvel ambassadeur d'Ethiopie a mis en avant les efforts de son pays pour le renforcement de la coopération et de la coordination concernant les questions d'intérêt commun, outre la promotion des relations économiques et la consolidation des liens entre les deux peuples, soulignant que son pays pouvait tirer parti "de la grande expérience de l'Algérie et de ses moyens importants en matière de réalisation de l'autosuffisance".

Pour rappel, la cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.