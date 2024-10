Algérie: Défense de la cause palestinienne - Une priorité absolue pour le président de la République au CS

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a affirmé, mardi, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions fermes pour que la défense de la cause palestinienne soit une priorité absolue pour l'Algérie au Conseil de sécurité depuis qu'elle y est membre non permanent.

M. Attaf s'exprimait dans une allocution prononcée devant les représentants des instances et institutions nationales, chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales et régionales accréditées en Algérie, à l'occasion de la célébration de la journée de la diplomatie algérienne coïncidant avec la date de l'adhésion de l'Algérie à l'ONU le 8 octobre 1962.

A cette occasion, le ministre a précisé que "le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait donné des instructions fermes pour que la défense de la cause palestinienne soit une priorité absolue pour l'Algérie depuis le début de son mandat au Conseil de sécurité", ajoutant que "l'Algérie continuera d'exiger la tenue de réunions et la prise d'initiatives pour que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU assument leur responsabilité envers le peuple palestinien et l'ensemble des pays et peuples de la région en proie aux agressions sionistes".

Et d'ajouter: "une telle situation ne peut que contribuer directement à l'aggravation de la guerre génocidaire et son expansion en Cisjordanie, sur fond de l'escalade sioniste frénétique qui n'épargne personne dans la région : ni en Syrie, ni au Liban, ni au Yémen, ni en Iran".

"Cette situation ne peut qu'alimenter l'arrogance et la tyrannie de l'occupant qui poursuit comme bon lui semble, ses crimes dans l'impunité totale", a renchéri le ministre, mettant en garde contre l'expansion du crime sioniste et le risque d'embrasement dans toute la région.