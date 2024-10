Algérie: Numérisation du secteur de la pêche - Création de plateformes pour améliorer le service public

ALGER — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a affirmé, mardi à Alger, que son secteur avait connu récemment une transformation numérique à travers la création de plusieurs applications et plateformes visant à répondre efficacement aux préoccupations des professionnels ainsi qu'à moderniser et à améliorer le service public.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture d'une conférence nationale sur la numérisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture, M. Badani a estimé que l'orientation numérique adoptée par le secteur visait à simplifier sa gestion et à augmenter ses capacités, voire même encourager l'investissement dans ses activités, étant donné qu'il s'agit d'un secteur important qui contribue au renforcement de la sécurité alimentaire.

Le ministre a évoqué dans le même contexte, le lancement de la plateforme de la prime incitative des producteurs de la tilapia, destinée à encourager l'adhésion à ce programme, à augmenter la production de ce type de poissons et à améliorer la qualité, en sus de la plateforme dédiée aux autorisations d'importation de moteurs de navires de moins de 5 ans, en vue de moderniser la flotte nationale de la pêche et améliorer son rendement.

Une plateforme d'inscription dans le domaine de la formation au secteur de la pêche et de l'aquaculture a été mise en place, visant à atteindre le plus grand nombre de personnes souhaitant se former dans les spécialités du secteur, et de fournir "un cadre numérique fluide renforçant la capacité des ressources humaines dans ce secteur vital", outre l'application "Al-Bahar" qui permet aux professionnels de s'inscrire auprès des chambres de pêche des wilayas. Le ministre a relevé également la mise en place d'une application pour le suivi et la prise en charge des préoccupations des professionnels du secteur.

M. Badani a révélé que d'autres applications similaires sont en cours de réalisation, notamment pour la mise à jour du système d'information statistique, le système de surveillance des navire à distance et le système d'information géographique, mettant en avant l'importance de ces moyens pour "adopter les meilleures pratiques administratives susceptibles de contribuer à la durabilité des ressources biologiques marines".

Plusieurs interventions ont été présentées à cette occasion sur la réalisation des plateformes numériques pour le secteur de la pêche ainsi que les projets de numérisation réalisés par la Chambre algérienne de la Pêche et de l'Aquaculture (CAPA).

En marge des travaux de cette conférence, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques a présidé une cérémonie de signature d'une convention de coopération entre la startup "Martis" et l'incubateur d'affaires "Iamal" portant échange d'expertises et commercialisation des produits de la startup via la plateforme "Iamal".

L'incubateur offre la possibilité de financer des petits projets dans le domaine de l'aquaculture et la pêche à travers le lancement de 10 nouveaux projets prêts avec une étude de faisabilité économique conformément aux dispositions de la charia islamique, selon les explications des organisateurs.