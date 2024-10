Algérie: Merabi - Importance d'encourager l'initiative entrepreneuriale et la création de micro-entreprises

ORAN — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi a souligné, mardi à Oran, l'importance d'encourager l'initiative entrepreneuriale et la création de micro-entreprises comme outil efficace de développement économique et social.

Le ministre a souligné, lors de sa visite à la Société de maintenance industrielle d'Arzew (SOMIZ), relevant du Groupe Sonatrach, qu'encourager et renforcer l'esprit entrepreneurial au sein des établissements de formation professionnelle est " notre vision future du secteur, à travers l'encouragement des projets innovants et distingués qui contribuent à créer de nouvelles opportunités d'emploi ".

Au cours de son entretien avec les stagiaires du secteur de la formation professionnelle de l'entreprise SOMIZ, il a souligné que le secteur "est devenu l'un des secteurs les plus importants, qui participent, à travers les diplômés, les professionnels et les porteurs d'idées et de projets, au développement local et national".

Dans ce contexte, M. Merabi a souligné que le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels évolue dans cette direction, depuis un certain temps, la priorité ayant été accordée à l'entrepreneuriat dans son programme, où une mesure spéciale pour l'entrepreneuriat a été incluse, en plus de la création de la "Maison de l'Accompagnement et de l'Intégration " pour être un espace d'échange d'expériences entre stagiaires et diplômés des établissements et dispositifs de formation solidaires, ajoutant que cette session représente un important mécanisme d'information et d'orientation, de développement des compétences entrepreneuriales, avec le soutien des différents intervenants dans le domaine du financement des projets et la création des micro entreprises.

%

Lors de cette visite, une convention a été signée par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels d'Oran et la société Somiz pour renforcer la coopération, notamment le placement des stagiaires dans le secteur de la sécurité industrielle et de la maintenance industrielle.

Le ministre avait auparavant visité le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage Zoubid Boudjemâa à Haï Djameleddine, ainsi que l'Ecole supérieure de l'hôtellerie d'Oran, où il a été informé des conditions de formation des stagiaires. Auparavant, le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnels a donné le coup d'envoi de la nouvelle rentrée de la formation, lors d'une cérémonie organisée à l'amphithéâtre de la mosquée du Pôle Abdelhamid-Ibn Badis à Oran.

Lors de la même cérémonie, des conventions ont également été signées entre la Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels et quatre partenaires économiques, à savoir le complexe de fabrication du sucre "Berrahal", le laboratoire "Biopharm", l'entreprise de bois d'Oran " Mobis " et la direction régionale de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Ces accords s'inscrivent dans le cadre de la définition de cadres de concertation, de coopération et de coordination pour fournir une main d'oeuvre qualifiée au partenaire économique et des postes aux stagiaires dans le secteur, ainsi que les possibilités de recrutement.