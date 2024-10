Algérie: La plasticienne Nadia Cherrak présente ses dernières créations à Alger

ALGER — La plasticienne Nadia Cherrak présente à Alger ses dernières créations artistiques, dans une exposition encore en cours, intitulée "Terre et Lumière", qui restitue les origines du patrimoine culturel algérien avec tous les symboles et les couleurs qui le caractérisent et qui reflètent l'esprit de créativité propre à la société algérienne depuis l'Antiquité.

Visible jusqu'au 24 octobre à la galerie "Ezzou'Art", cette exposition présente 27 toiles, qui mettent en valeur le travail de l'artiste sur des techniques artistiques diverses appliquées sur le cuivre, le verre, les miroirs et la céramique, harmonisant judicieusement ses contenus avec la forme et son style artistique, ce qui a permis de produire un travail créatif qui interroge l'authenticité et les référents culturels du patrimoine algérien.

Les œuvres de Nadia Cherrak oscillent autour de deux éléments fondamentaux sur lesquels repose la société: l'homme et la femme, dans leurs rôles complémentaires de partenaires dans la vie et que le regard du visiteur retrouve dans deux œuvres intitulées "Argaz (l'homme) et Thamettouth" (la femme).

Autour de ces deux toiles génériques, d'autres tableaux expriment la beauté des étoiles et du soleil, ornés de signes renvoyant aux us et coutumes et à la tradition ancestrale, à l'instar des symboles tirés de la poterie traditionnelle, des tatouages ou des dessins au henné sur les mains de la mariée.

%

Dans une synthèse de ses travaux empreints d'esthétique, de précision, de minutie et de maitrise, l'artiste présente également des gravures sur feuilles lisses de cuivre blanc et jaune, mettant ainsi en valeur sa maitrise de la matière, qu'elle soumet à un élan de recherche aboutissant à de nouvelles figures géométriques.

Se dispensant des formes habituelles de la peinture le temps de suivre les méandres d'une nouvelle inspiration artistique, la plasticienne se livre à de nouvelles expériences avec des formats plus ou moins volumineux, adéquats à ses états d'âme du moment.

Née en 1965 à Tizi-Ouzou, Nadia Cherrak a pu perfectionner son regard conceptuel et ses approches techniques grâce à des stages de formation spécialisés qu'elle a suivis dans le domaine du dessin et de la composition, ce qui a donné plus d'élan à son expérience artistique qu'elle a approfondie par sa créativité foisonnante et son souci permanent de rechercher de nouvelles techniques.