Ethiopie: Les membres de la Chambre des représentants du peuple ont souligné la détermination du pays à renforcer ses relations avec ses voisins

Addis Abeba — L'Éthiopie s'est engagée à renforcer ses relations avec les pays voisins, ont affirmé à l'ENA quelques membres de la Chambre des représentants du peuple.

S'adressant à l'ENA après la prestation de serment du nouveau président éthiopien Taye Atske Sellassie, le membre dela Chambre des représentants du people, Dina Mufti a dévoilé que le gouvernement souhaite renforcer ses relations avec les pays voisins. "Nous partageons beaucoup avec les pays voisins. Nous partageons des cultures et des croyances similaires. Nous devons donc travailler avec eux."

Selon Dina, un des buts de la formation de l'IGAD est de renforcer les relations entre les pays voisins. En tant que membre, l'Éthiopie travaillera avec les autres pays pour renforcer davantage cette relation dans les domaines économique, politique, social et culturel. « C'est dans l'intérêt de l'Éthiopie. C'est aussi dans l'intérêt des pays voisins. C'est aussi dans l'intérêt de l'Afrique et du reste du monde », a-t-il noté.

Parmi les nombreux intérêts du pays, sécuriser l'accès à la mer par une approche de concessions mutuelles est crucial pour l'Éthiopie. « Nous avons besoin de plus de ports qui est notre droit naturel. Mais l'Éthiopie veut avoir accès aux ports par des moyens pacifiques, le dialogue et les concessions mutuelles. » qui ne cause aucun préjudice aux pays voisins. « L'Éthiopie n'est pas intéressée à empiéter sur les autres, ni à imposer son pouvoir aux autres. Cela se fera de manière pacifique », a-t-il souligné.

%

Pour sa part, un autre membre du parlement, Kamel Hashi, a souligné que l'Éthiopie suit une stratégie mutuellement bénéfique dans ses efforts pour assurer le développement et dans ses démarches politiques. Il a ajouté que son peuple est étroitement lié à tous les peuples des pays voisins.

Selon Kamil, toute instabilité qui se produit dans les pays voisins affecte donc l'Éthiopie. Par conséquent, « nous nous inquiétons beaucoup de la situation dans les pays voisins. C'est pourquoi nous sommes en première ligne pour maintenir et créer la paix dans ces pays ».

On rappelle que le nouveau président de la République, s'adressant à la session conjointe de la 6e année et du 4e mandat de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération, a souligné ce mardi que l'Éthiopie accorde la priorité à la paix et à la sécurité de ses voisins et à la prospérité mutuelle, en mettant l'accent sur l'intégration économique régionale.