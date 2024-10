Ile Maurice: Un policier malmené par le neveu d'un présumé trafiquant

Un policier affecté au poste de Bain-des-Dames allègue avoir été malmené par un motocycliste de 25 ans lors d'un contrôle routier le 5 octobre vers 16 h 15. L'agent a porté plainte.

Selon lui, il effectuait une patrouille en compagnie de son collègue le long du jardin des Salines, à Port-Louis, lorsqu'il a remarqué une motocyclette noire garée sur la pelouse du jardin. Il est donc descendu du véhicule de police avec son collègue et ils se sont approchés de la motocyclette. Alors que le policier procédait à une vérification, un homme s'est approché d'eux et s'est identifié comme un habitant de Port-Louis qui pilote la moto.

Le constable lui a demandé de produire son permis de conduire, ce qu'il a fait, avant d'attirer son attention sur le fait qu'il pilotait une motocyclette sans rétroviseur gauche. Quand le policier lui a demandé de produire son document de constat à l'amiable et une craie jaune indélébile, il a répondu : «Le rétroviseur s'est cassé. J'ai eu un accident hier et, pour la craie jaune et le constat amiable, je ne les ai pas avec moi ; ils sont à la maison.»

L'agent a informé le motocycliste qu'il commettait trois infractions : absence de rétroviseur extérieur arrière, défaut de présentation d'un constat et défaut de possession de craie jaune indélébile à bord du véhicule. C'est alors que le motocycliste s'est énervé et s'est adressé sur un ton fort et agressif au policier devant plusieurs personnes : «Sa zis ar iniform ki zot kapav fer sa. Mo chacha kontrol lamwatye Moris ek mo kapav fer li transfer zot. Sa pa pou fini koumsa.»

L'autre policier a demandé au jeune homme de se calmer mais il aurait continué à hausser le ton. «Enn ta koumsa mo finn gagne mwa mo pa kas latet», a-t-il déclaré. L'oncle du motocycliste est un commerçant de la capitale dont le nom avait été mentionné dans le rapport de la commission Lam Shang Leen sur la drogue.