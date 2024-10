Maroc: La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement primée à Athènes

Athènes — La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement a été primée, mardi à Athènes, pour la réalisation de la 5e édition de son programme "Mers sans plastiques".

À l'occasion de la Conférence de clôture du projet "Water and Environment Support (WES) in the ENI Southern Neighbourhood Region", organisée à l'Université Nationale et Capodistrienne de la capitale grecque, la Fondation a reçu un certificat d'excellence ainsi que le titre de "champion", au même titre que le Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur de l'École des Sciences Appliquées d'Al Hoceima et l'Association "Khnifiss" de Tarfaya.

Le laboratoire a été reconnu pour ses recherches sur les microplastiques dans les zones côtières et l'association pour la désignation du Parc national de Khnifiss, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, "site sans plastique".

Cet événement, présidé par le Secrétaire Général du ministère grec de l'Environnement et de l'Énergie, Petros Varelidis, avait pour objectif de présenter les réalisations du projet WES, financé par l'Union européenne, dans chacun des pays partenaires, à savoir le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, Israël, le Liban, la Palestine et l'Algérie.

Le chef de l'équipe du projet WES, le professeur Michael Scoullos, s'est ainsi félicité des efforts continus du Maroc en matière de protection de l'environnement et de gestion efficiente des ressources hydriques, ainsi que de la disposition du Royaume à collaborer pour la réussite dudit projet, dont la période d'implémentation s'étendait de 2019 à 2024.

La délégation marocaine à cette conférence était composée du Point focal du projet au sein du Département de l'Eau, Siham Laraichi, du représentant de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, Sami Iliklil, ainsi que de Essalek Aouissa et Abdelilah Jouichat représentant respectivement l'association Khnifiss de Tarfaya et l'association des Enseignants des sciences de la vie et de la terre.