Maroc: Le Conseil de la commune poursuit la mise en oeuvre des projets pour préparer Casablanca à ses grandes échéances (Mme Rmili)

Casablanca — La présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a souligné que le Conseil poursuit, en collaboration avec les différents partenaires, la mise en oeuvre de différents projets visant à préparer la métropole pour les grandes échéances.

Mme Rmili a affirmé, lundi, à l'occasion de l'ouverture de la première séance de la session ordinaire du mois d'octobre du Conseil de la commune, que l'actuel mandat se caractérise par la réalisation et la mise en oeuvre des plus importants chantiers et projets, visant à promouvoir le développement de Casablanca, et à hisser la ville au rang des grandes métropoles.

Dans un rapport d'activité, Mme Rmili a détaillé les principales actions menées par le Conseil dans le cadre de ses attributions. Elle a, à ce titre, mis en lumière l'importance des décisions prises, des initiatives lancées et des réalisations accomplies, soulignant le rôle crucial des discussions constructives qui stimulent les idées novatrices.

La présidente du Conseil a particulièrement insisté sur la transformation visible de Casablanca, notant que cette métamorphose urbaine se manifeste notamment par la prolifération d'espaces verts, ainsi que par le développement significatif des infrastructures culturelles.

Mme Rmili a affirmé que la mise en oeuvre des grands projets à ce rythme n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'une planification, d'une programmation et d'une grande capacité de coopération, de partenariat et d'engagement des partenaires, ainsi que de la reconnaissance du rôle de toutes les institutions dans la réalisation des projets.

%

Elle a indiqué que "pour tous les projets en cours de réalisation, et les projets planifiés et attendus, la spécificité de chaque arrondissement et le taux de déficit pour chaque arrondissement sont pris en compte", soulignant que les budgets alloués aux arrondissements ont été augmentés de 330 millions de dirhams (MDH) à 380 MDH.

Concernant les recettes, Mme Rmili a noté qu'un plan d'action a été mis en place pour récupérer tout ce qui doit être recouvré et régler les dossiers en suspens, en améliorant les mécanismes de recouvrement, en valorisant les biens communaux, et en mettant en place un programme spécial pour développer les revenus de la commune en élargissant l'assiette fiscale.

À cet égard, elle a précisé que le Conseil a enregistré une augmentation des revenus propres de la commune liés aux taxes locales de 41%, réalisant des recettes importantes d'environ 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'année 2023. Mme Rmili a ajouté que "pour l'année 2024 et jusqu'à aujourd'hui, le Conseil a réussi à atteindre des recettes de 4 MMDH".

Concernant la Société Régionale Multi-services Casablanca-Settat, Mme Rmili a relevé qu'elle vise principalement à gérer la distribution d'eau potable, d'électricité et l'assainissement liquide sur l'ensemble du territoire de la région, et à assurer la continuité de ces services publics essentiels pour plus de 7 millions d'habitants sur une période de 30 ans.

Dans le cadre de la transformation de Casablanca en ville verte, Mme Rmili a indiqué que le conseil de la commune a récemment commencé à utiliser les eaux usées traitées de la station de Médiouna pour l'irrigation des espaces verts, qui pompe quotidiennement environ 4.000 mètres cubes d'eau traitée, transportée par de grandes canalisations sur 31 kilomètres et irrigant près de 200 hectares d'espaces verts.

Mme Rmili a expliqué que ces efforts liés à l'utilisation des eaux usées ciblent principalement les espaces verts le long du boulevard Mohammed VI, de l'autoroute et du parc Salmia, ainsi que les espaces verts du pôle Anfa.

Le Conseil a approuvé, lors de cette première séance de la session d'octobre, plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, et qui concernent divers secteurs économiques, sociaux, culturels et sportifs.

Les travaux de la session ordinaire d'octobre 2024 du Conseil de la commune de Casablanca se poursuivront avec une deuxième séance publique qui se tiendra le 22 courant.