Maroc: Inezgane-Aït Melloul - Le transport scolaire au centre des priorités de l'INDH

Aït Melloul — Depuis son lancement, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) s'attèle au niveau de la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul, au renforcement de la flotte du transport scolaire qui constitue un outil indispensable pour la lutte contre le décrochage scolaire.

En effet, l'INDH place la lutte contre le décrochage scolaire et l'encouragement de la scolarisation parmi ses priorités, dans le but de rapprocher et d'améliorer la qualité des services du système éducatif.

Dans ce contexte, l'INDH a procédé, dans le cadre du soutien à la scolarisation et de la lutte contre l'abandon scolaire, à l'acquisition d'un nombre important de bus scolaires au profit des centres dédiés aux personnes en situation de précarité dont les personnes en situation de handicap et les enfants en situation difficile.

Le but de cette initiative est de renforcer le parc des véhicules à même de faciliter l'accès des bénéficiaires aux établissements d'enseignement, et partant contribuer à réduire le taux de déperdition scolaire et à encourager la scolarisation.

Dans ce sillage, le transport scolaire au profit des élèves du Centre éducatif Zohour des enfants sourds et le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants dans la commune d'Aït Melloul, contribue à offrir des conditions éducatives appropriées permettant aux apprenants de poursuivre leur scolarité sans difficultés.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants, Mohamed Benzerouk, a souligné que cette structure éducative bénéfice des services d'un bus scolaire acquis par l'INDH, notant que cette initiative permet l'amélioration des conditions d'apprentissage et de scolarisation des enfants.

Et de poursuivre que la mise à la disposition des élèves des autobus scolaires, leur permet de suivre les cours dans les meilleures conditions, estimant que le renforcement de cette prestation contribue indubitablement à faciliter le déplacement et à améliorer les résultats scolaires.

Pour sa part, le Chef du service de développement de nouvelles générations à la Division de l'action sociale à la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul, Mohamed Addidi, a indiqué que l'INDH a contribué à l'acquisition de 11 bus scolaires au profit des centres dédiés aux élèves en situation de handicap, notant que ces véhicules bénéficient à quelque 1.223 apprenants.

Ainsi, les efforts se poursuivent au niveau de la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul pour assurer la généralisation des services de transport scolaire, afin de parvenir à une équité territoriale et à l'égalité des chances entre les élèves, et ce en phase avec l'esprit de cette la philosophie de l'INDH.