Maroc: Généralisation du préscolaire - L'INDH à l'oeuvre à Fès

Fès — La généralisation de l'enseignement préscolaire en particulier au niveau de monde rural est un chantier qui se concrétise, au niveau de la préfecture de Fès, à la faveur de l'intérêt porté par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au développement du capital humain des générations montantes.

A Fès et ses communes rurales, pas moins de 40 unités ont vu le jour pour promouvoir l'enseignement préscolaire dont l'effet positif sur le développement de l'individu n'est plus à démontrer, notamment sur les facultés cognitives, sociales et émotionnelles de l'enfant ainsi que sur son parcours scolaire allant du primaire au supérieur.

Kaoutar Lahrari, cadre à la Division de l'action sociale (DAS) de la préfecture de Fès, a indiqué que dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de l'INDH, quarante unités dédiées à l'enseignement préscolaire sur les 41 programmées au niveau de la préfecture de Fès ont été réalisées.

Ces unités qui comptent plus de 60 classes de préscolaires ont été réalisées pour un investissement global s'élevant à plus de 19 millions de dirhams (MDH), a-t-elle précisé, ajoutant que ce montant couvre la construction, l'équipement et la gestion de ces unités, confiée à la Fondation Marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire.

Et de faire savoir que plus de 1.600 élèves, filles et garçons, bénéficient de l'enseignement préscolaire au niveau de la préfecture de Fès et trois communes rurales.

Quelque 40% de ces bénéficiaires sont des filles, selon la même responsable, qui fait état de l'ouverture la semaine prochaine de cinq nouvelles unités composées de dix salles de classe pour généraliser cet enseignement crucial pour l'enfant.

Parmi les établissements déjà opérationnels, figure l'unité de Douar Ait Yaacoub, relevant de la commune Ain Bida, près de Fès qui accueille les enfants âgés entre 4 et 6 ans issus de la commune.

Selon la responsable pédagogique de l'Unité, Badra Chadli, le travail au sein de cette structure porte sur deux projets, de classe et de l'école, avec pour objectif de développer les capacités et les facultés cognitives des élèves en s'ouvrant sur des activités parallèles susceptibles de doter l'enfant de savoir-faire multiples (cuisine, jardinage ...).

L'axe d'appui à l'enseignement préscolaire vise à offrir une éducation de qualité aux enfants issus des douars pour faciliter leur intégration dans le système éducatif.

La création de ces unités intervient en application d'une convention de partenariat conclue entre la Comité provincial du développement humain (CPDH) et la Fondation Marocaine pour la Promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS) portant sur la création de 41 unités au profit de 410 enfants de moins de 6 ans.

Le retour en investissement sur le capital humain est très important au niveau du préscolaire, comparativement avec les autres cycles de scolarité (17 fois plus).

Partant de ce constat, l'INDH a fait du soutien au préscolaire, un axe prioritaire dans sa troisième phase en donnant, ces dernières années, un véritable coup d'accélérateur à cet enseignement, notamment en milieu rural à travers le Royaume.

Le 4ème programme "Impulsion au capital humain des générations montantes" vise à promouvoir le capital humain des individus, tout au long de leur cycle de vie, en s'appuyant sur une démarche volontariste et proactive afin de contrecarrer les principales barrières au développement humain, en agissant sur deux composantes.

L'INDH oeuvre avec les différents intervenants pour améliorer la qualité du système éducatif, et partant réduire le décrochage scolaire. Elle concentre ses efforts autour des actions ciblées et réfléchies dédiés aux élèves en situation difficile, relevant des zones rurales et des quartiers urbains défavorisés, et ce, en s'appuyant sur des partenaires expérimentés relevant de la société civile.