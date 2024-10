Maroc: Kénitra - La Maison de l'étudiante à Arbaoua, une incarnation de l'engagement de l'INDH dans la lutte contre le décrochage scolaire

Commune de Arbaoua (province de Kénitra) - La Maison de l'étudiante au niveau de la commune de Arbaoua incarne l'engagement effectif de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans l'appui à la scolarisation et la lutte contre le décrochage scolaire, particulièrement en milieu rural.

La Maison de l'étudiante à Arbaoua offre, en plus de l'hébergement et de la restauration, un accompagnement social et éducatif, visant à soutenir les élèves issues de familles démunies éloignées des établissements scolaires.

Cette structure sociale comprend toutes les dépendances nécessaires pour assurer l'accompagnement et la prise en charge des élèves, notamment des dortoirs, une cuisine et un espace de lecture dédié au soutien des activités scolaires.

À cet égard, le directeur de la Maison de l'étudiante à Arbaoua, Karimi Bousalham, a indiqué que cet établissement est doté d'une capacité d'accueil de 60 bénéficiaires, offrant l'hébergement, la restauration et l'accompagnement socio-éducatif sous la supervision d'encadrantes très qualifiées.

M. Bousalham a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la Maison de l'étudiante à Arbaoua offre aussi des services qui contribuent amplement à réduire le décrochage scolaire et à promouvoir la scolarisation des filles.

De son côté, Kaoutar Zakir, une élève bénéficiaire, a souligné qu'elle ne soucie plus des déplacements quotidiens dans la mesure où cette structure permet aux filles de poursuivre leurs études dans des conditions idoines de confort et de sécurité.

Dans une déclaration similaire, elle a fait savoir que la Maison de l'étudiante lui fournit tous les besoins essentiels, à savoir l'hébergement, la restauration, les équipements scolaires, ce qui l'a aidée à se focaliser davantage sur ses études.

Dans la province de Kénitra, l'INDH accorde une importance capitale au secteur de l'éducation à travers l'axe portant sur l'épanouissement et l'appui scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire en milieu rural.

L'INDH a alloué une aide financière annuelle aux maisons des étudiantes de la province et a doté ces établissements d'équipements électroniques tels que des ordinateurs, ainsi que des matelas, des lits, des tables, des chaises et des couvertures, outre l'équipement des cuisines de réfrigérateurs et de machines à laver, afin d'assurer des services d'hébergement de qualité pour les bénéficiaires.