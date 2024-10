Maroc: 'Dar Al Fatat' à Agdez, un projet prometteur au service des filles en milieu rural

Agdez (province de Zagora) — Le projet "Dar Al Fatat" (Maison de la fille), situé dans la commune territoriale d'Agdez (province de Zagora), illustre l'engagement constant de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la promotion de la scolarisation en milieu rural.

S'inscrivant dans le cadre de l'Initiative dans sa troisième phase, en particulier le programme « Impulsion du capital humain pour les générations montantes », cette structure sociale a remarquablement contribué à la réduction des taux d'abandon scolaire et à l'amélioration de la qualité de l'éducation des élèves issues de familles nécessiteuses en milieu rural.

Inaugurée en 2019, cette structure ayant nécessité un coût global de 3,464 millions de dirhams vise à promouvoir la scolarisation des filles du monde rural, à réduire le décrochage scolaire, et à améliorer les conditions d'accueil outre l'accompagnement pédagogique et social au profit des bénéficiaires, et l'amélioration de l'hébergement et de l'alimentation.

Dans une déclaration à la MAP, EL Houssein Kebbout, membre de l'association chargée de la gestion de Dar Al Fatat à Agdez, a indiqué que ce projet prometteur, réalisé par l'INDH, est doté d'une capacité de 88 lits.

Au delà de l'approche sociale, Dar Al Fatat à Agdez, qui offre ses services à un groupe de bénéficiaires issues de quatre communes situées à proximité du centre d'Agdez, propose désormais une approche socio-éducative, incluant les activités sportives et culturelle, grâce au soutien et au financement de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, explique M. Kebbout.

%

De son côté, Halima El Basset, directrice de Dar Al Fatat à Agdez, a indiqué que cette structure a apporté une grande contribution en termes d'amélioration des conditions de scolarisation de la jeune fille rurale et de son intégration dans son environnement social.

Ce projet, a-t-elle poursuivi, propose un éventail de programmes et d'activités parallèles pratiqués dans des espaces récemment créés grâce à l'Initiative et ses partenaires tels que la Délégation Régionale de l'Entraide Nationale de Zagora, et l'Association de Dar Talib de Tensift.

Dans ce même contexte, le chef de la division de l'Action sociale (DAS) à la province de Zagora, Hassan Ben Tayeb, a indiqué que le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Zagora oeuvre d'arrache-pied pour la création, la mise à niveau et la réhabilitation des Maisons de l'étudiant et l'étudiante qui assurent des services d'une grande importance aux bénéficiaires.

Sur un ton d'optimisme et de fierté, l'étudiante Maryam, qui poursuit ses études au niveau secondaire qualifiant a dit toute sa joie d'avoir bénéficié de services de qualité offerts bar ce projet, soulignant l'impact positif de cette structure d'hébergement multiservices qui a allégé le fardeau des dépenses supportées par les familles nécessiteuses et crée des conditions confortables pour la poursuite des études.