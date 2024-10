Algérie: Faid reçoit le directeur général du Fonds Monétaire Arabe

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a reçu mardi à Alger, le directeur général et président du Conseil d'administration du Fonds monétaire arabe (FMA), Fahd Ben Mohamed Atturqui, avec lequel il a examiné l'état de la coopération entre l'Algérie et l'institution monétaire, a indiqué le ministère dans un communiqué.

"Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné l'état actuel de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le FMA, ainsi que ses perspectives futures", a fait savoir la même source.

Selon le ministère, cette coopération, "largement axée sur le renforcement des capacités, se concentre principalement sur des appuis techniques visant à soutenir les réformes de modernisation engagées par notre pays".

La visite de M. Atturqui, indique le communiqué, s'inscrit dans le cadre de sa participation au séminaire international organisé conjointement par le FMA et le ministère, portant sur la dissémination de la feuille de route du projet dédié au développement des paiements électroniques et à la digitalisation des services financiers en Algérie.

Dans ce cadre, "M. Faid a chaleureusement remercié M. Atturqui pour la qualité de l'expertise fournie par le FMA dans le cadre de cet axe de coopération". Il a également souligné la valeur ajoutée de ce projet pour le pays, notamment en matière de modernisation du secteur financier et de renforcement de l'inclusion financière.

Le ministre a également salué "l'appui continu" du FMA, en précisant que cette coopération renforce la capacité de l'Algérie à emprunter la voie de la technologie numérique et de la fintech, ouvrant ainsi la porte à des innovations financières et à l'amélioration de l'accès aux services financiers et bancaires plus modernes.

Tout en exprimant sa satisfaction quant à la nouvelle dynamique insufflée au FMA, M. Faid a indiqué que "l'Algérie souhaite bénéficier des programmes d'appui technique et de renforcement de capacités qui seront lancés incessamment et a sollicité son interlocuteur en vue d'assurer une présence accrue de la ressource humaine algérienne dans la composante des employés et cadres de cette institution".

Pour sa part, M. Atturqui a informé M. Faid des avancées "significatives" dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie du FMA, adoptée lors des assemblées annuelles du fonds, tenues en mai dernier au Caire.

"Cette nouvelle orientation vise à renforcer le rôle du FMA dans la région en offrant un soutien plus actif et de meilleure qualité à ses pays membres", souligne le ministère.

A noter que le FMA, créé en 1976, est une institution financière régionale dont la mission est de soutenir la stabilité monétaire et financière dans le monde arabe, de promouvoir la coopération économique et de faciliter la transition vers des systèmes de paiement modernes.

Il apporte une assistance technique à ses pays membres, finance des projets de développement et encourage la coordination des politiques économiques.

L'Algérie est un actionnaire "majeur" du FMA, occupant la deuxième place en termes de participation au capital social, aux côtés de l'Irak, juste après l'Arabie Saoudite, selon le ministère.