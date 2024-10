Algérie: Garantir équité et respect à l'enseignant parmi les priorités de l'Etat algérien

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed, a affirmé, mardi à Alger, que garantir équité et respect à l'enseignant et préserver sa dignité comptaient parmi "les priorités" de l'Etat algérien.

Dans son allocution à l'occasion de la journée internationale de l'enseignant, célébrée le 5 octobre de chaque année, le ministre s'est félicité "des décisions importantes prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidée le 22 septembre dernier, notamment en ce qui a trait à l'amélioration de la situation socioprofessionnelle du personnel du secteur de l'éducation et son engagement relatif à la promulgation du statut particulier du secteur de l'éducation avant la fin de l'année".

A cette occasion, le ministre a exprimé "toute la considération" qu'il voue aux enseignants pour le rôle important qu'ils jouent dans l'enseignement, la transmission du savoir et l'ancrage des valeurs et bonnes mœurs en milieu des élèves, adressant "ses remerciements et exprimant sa reconnaissance" à tous les partenaires sociaux et tout le personnel du secteur pour les efforts consentis, afin de concourir au succès de la rentrée scolaire 2024/2025, "marquée par plusieurs nouveautés favorables à la promotion du système éducatif national et à l'amélioration de sa performance".

Le ministre a appelé, dans ce contexte, les enseignants à s'engager "sérieusement à accomplir leur noble mission", car étant "les premiers investis de la responsabilité de former des générations, de défendre les constantes de l'identité nationale dans ses trois dimensions, islam, arabité et amazighité, et de protéger la nation".

La célébration de cette journée a été une occasion pour distinguer six (06) enseignants exceptionnels dans les domaines, de la littérature, des arts et du sport.