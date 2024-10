Algérie: Ouverture de la 9e édition de la 'Semaine de la Corée' au pays

ALGER — La 9e édition de la semaine culturelle sud-coréenne "Semaine de la Corée" (8-21 octobre), s'est ouverte, mardi soir à Alger, avec la présentation de spectacles artistiques impressionnants reflétant la richesse, la diversité et l'authenticité de la culture de la République de Corée.

La cérémonie d'ouverture a été organisée à la salle Ibn Khaldoun, en présence de l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, M. You Ki-Jun, du secrétaire général de l'Association coréenne-arabe, M. Kim Chang-mo, et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Des expositions artistiques ont été présentées, mettant en avant la culture coréenne, tant traditionnelle que contemporaine, à travers des habits, de la musique, de la danse, et autres.

Cet évènement annuel qui s'inscrit dans le cadre de la 17e édition de la caravane d'amitié arabo-coréenne, est supervisé par l'Association coréenne-arabe avec le soutien des ambassades de la République de Corée dans les pays arabes.

L'ambassadeur de la République de Corée a indiqué à l'ouverture de cet événement que "depuis l'établissement de notre partenariat stratégique (entre son pays et l'Algérie) en 2006, nous avons constaté un renforcement notable des échanges et de la coopération dans différents domaines", soulignant son "engagement sincère à consolider ces relations à travers des échanges culturels continus".

La caravane d'amitié coréenne-arabe, de retour en Algérie, a "mis en avant, de manière concrète, nos valeurs et intérêts communs, agissant comme un pont entre nos cultures malgré la distance", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Association coréenne-arabe a souligné que "l'Algérie recèle un riche patrimoine historique et culturel", une culture "unique, vivante et reconnue dans le monde entier", notant que "les échanges entre les deux pays dans divers domaines, y compris économique, académique et culturel, ont augmenté, notamment depuis 2006, lorsque les deux pays ont établi un partenariat stratégique".

Concernant l'Association coréenne-arabe, il a expliqué qu'elle "joue un rôle dans les échanges culturels, œuvrant à présenter la culture coréenne au monde arabe et vice versa", rappelant les visites précédentes de l'association en Algérie lors des caravanes d'amitié coréenne-arabe en 2008, 2010 et 2013, ainsi que les événements qu'elle a organisés en République de Corée pour faire connaître la culture algérienne et arabe.

La semaine culturelle sud-coréenne en Algérie, "Semaine de la Corée", organisée par l'ambassade de la République de Corée en Algérie depuis 2016, tend à renforcer les relations bilatérales entre la République de Corée et l'Algérie dans le domaine culturel, à promouvoir l'entente mutuelle, à créer des opportunités de coopération et d'échange, notamment entre les jeunes et à faire connaître la culture sud-coréenne dans toute sa diversité.