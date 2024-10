Cameroun: Scandale à Douala - Une esthéticienne saccage un institut de beauté par jalousie conjugale

Un scandale a éclaté dimanche dernier dans un institut de beauté à Bessenguè, Douala 1er, lorsqu'une femme furieuse a fait irruption dans l'établissement et commencé à tout saccager. L'incident, qui a provoqué une véritable débandade, met en lumière une histoire de jalousie conjugale aux conséquences inattendues.

Selon les rapports de la gendarmerie, la protagoniste de cette scène chaotique est Scholastique N., une esthéticienne de 29 ans, propriétaire d'un institut de beauté à Bonapriso. L'établissement, ouvert en 2022, avait été financé par son époux, Janvier Joseph N., 36 ans, cadre dans une entreprise pétrolière. Ironiquement, c'est ce même époux qui se retrouve au cœur de ce drame passionnel.

L'histoire prend racine dans les habitudes de Janvier Joseph, surnommé "J.J.", client régulier des instituts de beauté. Habituellement, il recevait ses soins - manucure, pédicure et massages - dans l'établissement de son épouse, qui s'occupait personnellement de lui. En son absence, seule sa nièce Lydienne était autorisée à prodiguer ces soins à "J.J.".

La situation a basculé le 29 septembre, lorsque Janvier Joseph est rentré chez lui à New Bell, le teint frais. Interrogé par son épouse sur l'origine de ses soins, il a prétexté l'affluence dans son institut habituel pour justifier sa visite ailleurs. Cette réponse a éveillé les soupçons de Scholastique, déjà troublée par la vue répétée d'une femme inconnue dans le véhicule de son mari.

Le drame a atteint son paroxysme le dimanche 6 octobre. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, Scholastique a intercepté un message sur le téléphone de son mari, commençant par "Chéri" et évoquant des "soins à huis clos". Cette découverte a déclenché sa fureur, la poussant à traquer son époux jusqu'à l'institut de beauté de Bessenguè.

La scène qui s'en est suivie a été d'une violence inattendue. Scholastique, transformée en véritable furie, a saccagé l'établissement, provoquant la panique parmi la clientèle et le personnel. Son irruption a mis au jour une liaison présumée entre son mari et une employée de l'institut, révélant au grand jour un scandale aux multiples ramifications.

Cette affaire soulève des questions sur la fidélité conjugale, la confiance dans le couple, mais aussi sur les pratiques parfois ambiguës dans certains instituts de beauté. Elle met en lumière les tensions qui peuvent exister lorsque vie professionnelle et vie personnelle s'entremêlent de manière aussi intime.

Les autorités locales ont dû intervenir pour calmer la situation, et une enquête a été ouverte pour déterminer l'étendue des dégâts et les responsabilités de chacun. L'incident a rapidement fait le tour de la ville de Douala, alimentant les conversations et ravivant les débats sur les relations de couple dans la société camerounaise moderne.

Pour Scholastique et Janvier Joseph, cet épisode marque un tournant dans leur relation. Au-delà des conséquences légales potentielles, c'est tout un équilibre familial et professionnel qui se trouve ébranlé. L'avenir de leur institut de beauté à Bonapriso, fruit de leur collaboration passée, est désormais incertain.

Cette histoire, aussi spectaculaire soit-elle, rappelle la fragilité des relations humaines et les dangers de la jalousie non maîtrisée. Elle souligne également l'importance de la communication et de la confiance au sein du couple, particulièrement lorsque les frontières entre vie professionnelle et vie privée deviennent floues.