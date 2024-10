Mali: Les actions de BOA Mali s'envolent avec l'augmentation des bénéfices, entraînant la BRVM dans son sillage

TLDR

L'action BOA Mali bondit de 7,43%, atteignant 2 170 FCFA avec une augmentation des bénéfices de 132% au premier semestre 2024.

Des valeurs clés comme Orange CI (ORAC) et ETI (ETIT) tirent la performance du marché, avec des gains de capitalisation significatifs.

Les indices BRVM Composite et BRVM 30 connaissent une croissance positive, tandis que l'indice BRVM Prestige connaît une légère baisse.

L'action BOA Mali(BOAM) poursuit sa trajectoire haussière en gagnant 7,43% pour atteindre 2 170 FCFA après une hausse de 132% de son bénéfice à 4,81 milliards FCFA pour le premier semestre 2024. Cette hausse marque son plus haut niveau depuis une récente opération d'attribution de titres et positionne la BOA Mali parmi les valeurs les plus performantes de la BRVM.

Le marché a ouvert la 41ème semaine boursière avec 14 hausses de titres contre 15 baisses. Malgré ce léger déséquilibre, des valeurs phares comme Orange CI(ORAC) et ETI(ETIT) ont tiré la performance globale du marché, avec des gains de capitalisation de 52,73 milliards de FCFA et 18,08 milliards de FCFA respectivement.

Les indices BRVM Composite (+0,89% à 266,63 points) et BRVM 30 (+0,71% à 132,57 points) ont progressé, tandis que l'indice BRVM Prestige a reculé de 0,38% à 111,46 points.

1 USD=597,45XOF

Points clés à retenir

Outre BOA Mali, Solibra (+7,33% à 14 495 FCFA) et ETI (+6,25% à 17 FCFA) ont été parmi les plus performants, bénéficiant d'une liquidité accrue suite à la division du titre de Solibra fin septembre. A l'inverse, Tractafric Motors (-7,03% à 2 115 FCFA), Air Liquide (-6,54% à 500 FCFA), et Sucrivoire (-6,52% à 645 FCFA) ont enregistré des pertes significatives. Les investisseurs ont échangé un total de 671,02 millions FCFA, avec un intérêt notable pour Oragroup (+4,83% à 1 845 FCFA) et Orange CI, qui ont capturé 180,38 millions FCFA et 61,04 millions FCFA, respectivement.