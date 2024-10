Sénégal: Le PIB par habitant s'élève à 971 200 FCFA en 2022

Dans un rapport sur les comptes régionaux du Sénégal (2020-2022), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé le Pib par habitant. Selon l'Ansd, le Pib par habitant au Sénégal s'élève à 971 200 FCFA en 2022.

«Les régions de Kédougou et de Dakar sont les seules qui affichent un niveau supérieur à la moyenne nationale avec, respectivement, 2 658 305 et 2 042 512 FCFA. Dans les autres régions, le Pib régional par habitant s'est situé entre 864 217 FCFA, enregistré dans la région de Ziguinchor, et 434 597 FCFA dans la région de Diourbel », renseigne l'Ansd.

L'analyse croisée de la richesse créée et du taux de pauvreté montre une situation contrastée. En effet, le Pib/hbt et le taux de pauvreté ont une relation non linéaire. A titre illustratif, explique l'Ansd, la région de Kédougou, a le Pib/hbt le plus élevé alors qu'elle affiche un taux de pauvreté très élevé (65,7%). Cette situation est en relation avec la présence de grandes entreprises minières dont les revenus tirés de la production rémunèrent essentiellement les investisseurs.