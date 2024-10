Afrique: CHAN 2025 - Les Nations en lices pour les qualifications sont connues

Mercredi 9 octobre, la CAF a procédé au tirage au sort des qualifications du Championnat d'Afrique des nations, dont le tournoi sera organisé conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie en février prochain.

La sélection tunisienne, la Libye et le Maroc sont qualifiées pour le CHAN 2025 sans jouer, car ils récupèrent les trois places qualificatives dans la zone Afrique du Nord (UNAF) puisque l'Algérie, hôte et finaliste de la précédente édition, et l'Égypte ont fait le choix de ne pas s'inscrire. Sacré en 2018 et 2020, le Maroc avait manqué la précédente édition sur fond de conflit diplomatique avec l'Algérie, pays organisateur.

En Zone WAFU A (Afrique de l'Ouest A), le Sénégal, vainqueur sortant, fera face au vainqueur du premier tour entre le Liberia et la Sierra Leone. Mali-Mauritanie et Guinée-Guinée-Bissau, sont aussi au programme.

Pour la Zone WAFU B, Côte d'Ivoire fera face Burkina Faso et Ghana au Nigeria. Le Niger, jouera sa place face au vainqueur du premier tour entre le Togo et le Bénin.

Dans la Zone UNIFFAC (Afrique centrale), la RD Congo jouera contre le Tchad et le Cameroun contre la Centrafrique. Le Congo et la Guinée Equatoriale se disputeront le dernier billet.

En Zone Cosafa (Afrique Australe), l'Afrique du Sud et les Comores ont décidé de ne pas participer à la compétition. L'Angola et de Madagascar sont tous deux exemptés du premier round de qualification. Dans un premier temps le Zimbabwe aura comme adversaire E-Swatini et le Lesotho la Namibie.

Enfin, en zone Cecafa (Afrique Centrale et de l'Est), les trois pays hôtes prendront tout de même part aux qualifications et seule une équipe pourra les accompagner. Mais la CAF n'a pas donné plus de précisions.

Le premier tour des qualifications aura lieu du 25 au 27 octobre (match aller) et du 1eᣴ au 3 novembre (matchs retour), sauf pour les nombreux pays exemptés. Le second tour se déroulera du 20 au 22 décembre (aller) et du 27 au 29 décembre (retour).

Palmarès du Championnat d'Afrique des Nations

2009 - RD Congo

2011 - Tunisie

2014 - Libye

2016 - RD Congo

2018 - Maroc

2020 - Maroc

2022 - Sénégal