Ghana: Marche de prière pour l'environnement - Contre l'exploitation minière illégale

Accra — Lutter contre l'exploitation minière illégale, connue sous le nom de « Galamsey », qui pollue les cours d'eau, détruit les forêts et les moyens de subsistance, et entraîne de graves risques sanitaires et environnementaux pour les communautés, tel est l'objectif de la « Marche de prière pour l'environnement » promue par l'archidiocèse d'Accra, en collaboration avec la Conférence des Supérieurs Majeurs des Religieux du Ghana (CMSR-GH).

« L'événement, appelé Environmental Prayer Walk, écrit à l'Agence Fides le président de la Conférence des Supérieurs majeurs des religieux du Ghana, le Père Paul Ennin, de la Societé des Missions Africaines (SMA), se tiendra le vendredi 11 octobre 2024 et s'inscrit dans le cadre de nos activités en vue de l'année jubilaire 2025 : Care for Creation and Protection of the Environment. »

« Cette initiative reflète notre engagement civique, communautaire et religieux en faveur de notre pays et de son écosystème en voie de destruction », souligne l'archevêque métropolitain John Bonaventure Kwofie, C.S.Sp., dans le message envoyé à tous les prêtres, religieux et laïcs de l'archidiocèse à cette occasion.

Selon les médias et les groupes de défense des droits de l'homme, des dizaines de mineurs ont été tués dans l'effondrement des puits ces dernières années, tandis que les hôpitaux et les centres de santé font état d'un nombre élevé de décès prématurés dus à des maladies pulmonaires parmi les mineurs et les habitants des villes et villages situés à proximité des mines.

Ces maladies sont dues à l'inhalation de poussières contenant des métaux lourds tels que le plomb, ainsi que des fumées toxiques provenant du mercure et de l'acide nitrique que les mineurs utilisent pour extraire l'or des sédiments. Les produits chimiques sont ensuite déversés sur le sol ou dans les rivières. L'Autorité ghanéenne de l'eau indique que le mercure et les métaux lourds provenant de l'exploitation minière ont contaminé environ 65 % des sources d'eau.

« Le 11 octobre, nous ferons une marche de prière pour la paix, en priant le Rosaire, qui est notre arme contre tous les adversaires. Nous nous rassemblerons à la cathédrale du Saint-Esprit à Adabraka, une banlieue sud de Kumasi dans la région Ashanti du Ghana, pour prier, marcher dans les rues principales et conclure par une messe à la Grotte du Christ-Roi à Cantonment, dans le district d'Accra. Enfin, nous présenterons une pétition à la présidence à la Jubilee House », conclut Mgr Kwofie.

Les statistiques locales montrent que l'industrie minière aurifère sans licence s'est développée à un rythme stupéfiant en 2024, grâce à une augmentation des prix mondiaux de l'or de près de 30 pour cent, qui a attiré de nouveaux entrants. Les petites mines ont produit 1,2 million d'onces d'or au cours des sept premiers mois de cette année, soit plus que pendant toute l'année 2023, selon les données du régulateur minier ghanéen.