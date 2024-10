Sénégal: Saint-Louis - Le gouverneur insiste sur l'importance de la maîtrise du tracé des frontières

Saint-Louis — Le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall a insisté mercredi, sur l'importance de la maîtrise du tracé des frontières pour l'avènement d'une paix durable entre pays voisins notamment entre le Sénégal et la Mauritanie.

"Le premier facteur de paix à la frontière, c'est la maîtrise du tracé, une maîtrise exacte de la situation à la frontière", a-t-il dit. .

Al Hassan Sall s'adressait à des journalistes en marge de l'ouverture de l'atelier régional d'élaboration de la politique nationale de gouvernance des frontières (PNGF). La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence Ibrahima Sakho de la gouvernance de Saint-Louis.

"Une fois ce tracé maîtrisé et connu de tous et que tous les acteurs s'y conforment nous allons éviter les incidents et permettre aux uns et aux autres de vaquer librement à leur occupation en parfaite connaissance des lignes de démarcation", a estimé M. Sall.

Il a souligné que "nos pêcheurs sont souvent confrontés à des problèmes avec les autorités mauritaniennes parce que tout simplement il y a un flou qui entoure notre frontière, la construction de certaines infrastructures hydrauliques par les services dédiés est confronté parfois à des problèmes sur la partie mauritanienne".

Il a estimé que cet atelier organisé par la Commission nationale de gestion des frontières vient à son heure pour régler ces genres de difficultés.

Le gouverneur a indiqué que cette rencontre est d'autant plus importante que les deux pays s'acheminent vers la gestion des ressources gazières qu'ils ont en partage.

Cet atelier régional d'élaboration de la politique nationale des frontières sur recommandation de l'Union africaine vise à recueillir les avis des acteurs de Saint-Louis, a de son côté expliqué le colonel Amadou Ndir, de la CNGF, un service logé à la présidence de la République.

"Tous les élus locaux, les agents administratifs et les projets et programmes impliqués dans la gestion de la frontière avec la Mauritanie sont invités à décliner leurs préoccupations", a-t-il lancé, rappelant que l'atelier "vise à recueillir des informations spécifiques à la région afin d'avoir une frontière pacifiée et prospère avec nos voisins".

Le colonel Ndir a indiqué que la prochaine étape sera la compilation de tous les ateliers régionaux en vue de la tenue d'un atelier de présentation et de validation avant la phase active d'élaboration de la PNGF.

"On voudrait d'ici la fin de l'année ou au plus tard au premier trimestre de l'année 2025 qu'on finisse l'élaboration", a-t-il déclaré.

L'atelier s'inscrit dans la stratégie de l'Union africaine sur la Gouvernance des frontières et des orientations politiques nationales et vise à renforcer l'offre de services publics, la valorisation des opportunités économiques et la mise en place d'une sécurité durable.