Sénégal: La Poste invitée à jouer un rôle clé dans la transformation numérique (Ministre)

Dakar — Le ministre de la Communication, des Télécoms et du Numérique, Alioune Sall a appelé, mercredi, la Poste sénégalaise, "pilier historique de notre économie", à jouer un rôle clé dans la transformation numérique du pays, estimant que le secteur postal "doit se réinventer".

"Ce secteur, pilier historique de notre économie, est appelé à jouer un rôle clé dans la transformation numérique du Sénégal et à devenir le bras armé de l'administration publique", a-t-il indiqué dans un message publié sur le réseau social X du ministère, à l'occasion de la journée mondiale de la Poste, célébrée ce mercredi.

Selon Alioune Sall, le secteur postal, "pilier historique de notre économie", est appelé aujourd'hui à "jouer un rôle clé dans la transformation numérique du Sénégal et à devenir le bras armé de l'administration publique".

Cette transformation numérique, a-t-il souligné, "repose sur un partenariat public et privé, qui appelle une nouvelle gouvernance et valorise l'innovation".

"En œuvrant de concert avec nos partenaires publics et privés, en renouvelant notre gouvernance et en valorisant l'innovation, nous nous donnons les moyens de réussir cette transformation historique", a fait savoir le ministre de la Communication, des Télécoms et du Numérique.

Pour parvenir à une "nouvelle ère de développement postal", il a appelé à une "réforme profonde" du secteur basée sur "trois principaux axes stratégiques" à savoir "une gouvernance transparente et une coopération dynamique (...), l'interopérabilité et l'innovation, et le renforcement de la régulation et la modernisation du cadre juridique".

Le ministre a en outre estimé que "les erreurs du passé, les défis de gouvernance et les retards accumulés dans la modernisation ont parfois freiné la capacité des acteurs du secteur à pleinement exploiter le potentiel de la Poste".

"Mais aujourd'hui, je m'engage solennellement en ma qualité de tutelle technique à faire en sorte que ces erreurs ne se reproduisent plus", a assuré le Alioune Sall

La Journée mondiale de la poste est célébrée chaque année le 9 octobre. Cet événement a été institué lors du Congrès postal universel de Tokyo en 1969 pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle (UPU) en 1874.

L'objectif de la Journée mondiale de la poste est de sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique mondial.

Les Pays-membres de l'UPU sont donc invités à organiser leurs propres activités nationales pour fêter cet événement, à lancer ou à promouvoir de nouveaux produits et services postaux, à organiser une journée portes ouvertes dans des bureaux de poste, des centres de traitement du courrier et des musées postaux, entre autres choses.

"Cent cinquante ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde" est le thème de cette année.