Congo-Kinshasa: Gestion des déchets à Kinshasa - Eve Bazaïba en mission au Centre d'Enfouissement Technique de Mpasa

Le dimanche 6 octobre 2024, la Ministre d'Etat, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Eve Bazaïba Masudi, s'est rendue sur le site du Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Mpasa, situé dans la commune de la N'sele. Cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions données par le Président de la République et le Gouvernement, visant à évaluer l'état actuel du site et à envisager sa relance pour une gestion durable des déchets dans la ville-province de Kinshasa.

Lors de sa visite, la Ministre d'Etat a constaté que ce site, d'une superficie de plus de 200 hectares, est confronté à un conflit foncier, marqué par des actes de spoliation et de lotissement par des tiers. Face à cette situation préoccupante, Eve Bazaïba Masudi a promis de faire un rapport détaillé au Gouvernement afin de trouver des solutions urgentes pour protéger ce patrimoine de l'Etat congolais.

«Je suis venue voir et me rendre compte de la situation selon les instructions reçues de ma hiérarchie. Je fais rapport et rassurez-vous, le Gouvernement prendra des mesures qui protègent au mieux les intérêts de la population», a déclaré la Ministre d'État aux représentants d'une association des enseignants revendiquant la propriété du site.

Elle a également souligné l'importance de ce centre pour la gestion des déchets à Kinshasa, rappelant que la relance de ce site est cruciale pour le bien-être de tous les habitants de la ville. «Vous êtes aussi la population et nul n'ignore le défi que nous avons en termes de gestion des déchets dans la ville de Kinshasa.

Et ici, nous voulons pallier ce problème en relançant ce centre pour le bien de tous. En même temps, le Chef de l'Etat et le Gouvernement sont conscients de la valeur que vous représentez dans ce pays. Aucune décision ne sera prise sans préjudicier ni vous ni l'Etat», a-t-elle ajouté.

La gestion des déchets à Kinshasa et dans les autres villes du pays demeure une préoccupation majeure pour le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. La relance du CET de Mpasa représente une étape importante vers une solution durable à ce problème environnemental critique.