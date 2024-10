Congo-Kinshasa: Incident diplomatique de Macron à la clôture du XIXème Sommet de la Francophonie, Nzanga Mobutu - 'Il est franchement temps de réévaluer notre participation à l'OIF'

L'omission de l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC par le Président français Emmanuel Macron, dans son discours de clôture du XIXème Sommet de la Francophonie le samedi 5 octobre dernier continue de susciter des vives réactions dans la sphère politique en particulier et dans l'ensemble de la population congolaise tant à l'interne qu'à la diaspora.

Débuté le 4 octobre 2024, ce dernier sommet de la Francophonie, que la France a eu l'honneur et le privilège d'organiser depuis 33 ans, a commencé sous un climat de paix et une ambiance festive malgré la participation de Félix Tshisekedi, Président congolais, et de Paul Kagame, Président rwandais, plébiscité comme l'agresseur incontesté et incontestable dans les massacres qui se vivent dans la partie Est de la RD Congo causant ainsi des milliers de déplacés et une multitude des morts. Ce qui constitue le « Génocide congolais ».

Nul n'est sans ignorer que le Rwanda, pays agresseur, vient en supplétif aux rebelles du M23 depuis plus de deux décennies comme l'indique plusieurs rapports onusiens. Le Président français, à la surprise de toute l'humanité, a cité certaines crises à travers le monde tout en ignorant "volontairement", selon certains analystes et "expressément", selon d'autres, cette crise mettant en péril des myriades des congolais depuis plus de deux décennies.

Chose qui continue à énerver la communauté congolaise et à délier les langues de certaines acteurs politiques désireux de voir le pays emprunter des nouveaux horizons où la paix, le bonheur, la joie, ... seront au rendez-vous. C'est notamment le cas de l'un des rares fils du Feu le Maréchal Mobutu, Nzanga Mobutu, qui s'est exprimé à travers son compte X en condamnant cette attitude du Président Macron qu'il qualifie d'une provocation de trop et en demandant que la RDC réévalue sa participation à l'OIF.

"Le Président Emmanuel Macron a délibérément omis de mentionner l'atteinte à l'intégralité territoriale de notre pays. C'est la provocation de trop. A mon avis, il est franchement temps de réévaluer notre participation à l'Organisation Internationale de la Francophonie", pouvons-nous lire dans son compte X.

Il sied de rappeler que cet incident a poussé le Président congolais Félix Tshisekedi à boycotter les travaux à huis clos organisés dans l'après-midi du 5 octobre et prendre part au déjeuner offert par la Secrétaire Générale de l'OIF Louise Mishikiwabo.

Un retour prématuré qui dit gros en diplomatie. Voulant se racheter au cours d'un point de presse, le Président Macron ne s'est tout de même pas absout de son imprudence.