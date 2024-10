Congo-Kinshasa: PNC - Blaise Kilimbalimba Mbula reprend ses fonctions de Commissaire Provincial de la Police/Ville de Kinshasa

Après pratiquement trois semaines et deux jours de suspension de leurs fonctions à la tête du Commissariat Divisionnaire de la Police ville-province de Kinshasa, à titre conservatoire, par le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Shabani, pour soupçon d'implication dans les affaires polémiques d'expulsion de l'ambassadeur ainsi que des diplomates français et d'occupation de l'immeuble Kamoul Résidence, le Général Blaise Kilimbalimba Mbula, tout comme le Général Kabeya, ont été réhabilités depuis le lundi 7 octobre 2024.

Des enquêtes ont été ouvertes contre ces deux hauts gradés de la Police provinciale de la Capitale congolaise en vue d'établir les responsabilités sur les faits pour lesquels ils ont été accusés et qui ont même conduit à leur suspension immédiate par l'autorité nationale ayant la Police et les Services de sécurité dans ses attributions, nous citons Jacquemain Shabani. Voici que, après une longue nuit où ils ont cheminé, un nouveau jour se lève pour ses officiers supérieurs de la PNC suite à une décision rendue publique les faisant blanchir de toutes les accusations portées contre eux. Ils vont donc reprendre pleinement leurs fonctions et leurs activités à la tête de la police kinoise.

Une décision qui vient lever le voile sur les spéculations de plus d'un, selon lesquelles "les enquêtes, en RD Congo, n'aboutissent toujours pas et les résultats ne sont jamais portés sur la place publique". Des propos qui jettent un discrédit sur la Justice congolaise. Heureusement, avec le travail acharné du patron actuel de la Justice en RD Congo, Constant Mutamba, l'opinion ne cesse de constater, avec une lueur d'espoir, un changement qui conduit à un redressement d'une Justice longtemps courbée.

Il y a lieu de rappeler que cette suspension est intervenue le 14 septembre dernier dans l'affaire du déguerpissement de l'ambassadeur et des diplomates français de la Villa qu'ils auraient toujours occupé depuis plusieurs années déjà.