Congo-Kinshasa: Réunion consultative des chefs traditionnels à Addis-Abeba - Mwami Jean-Baptiste Ndeze a conduit la délégation de la RDC

Les chefs traditionnels et religieux africains se sont réunis, du 3 au 4 octobre dernier à Addis-Abeba, capitale d'Ethiopie, à l'initiative de la RDC et de ONU FEMME, pour une convention consultative de l'Union africaine visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles.

Le thème abordé, à cet effet, est arrivé à point nommé au regard de la situation des femmes qui constituent de principales cibles du fait de l'agression armée de certains pays voisins au travers des mouvements tels que le M23, l'AFC...

La RDC a été représentée à ces assises par le Vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Jean-Baptiste Ndeze et Mme Chantal Yelu Mulop, coordonnatrice du service spécialisé du Chef de l'Etat en charge de la Jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes.

Leader traditionnel et membre du gouvernement, Mwami Jean-Baptiste Ndeze a porté haut la voix de la RDC et a profité de cette tribune pour dénoncer les violences dont les femmes et les jeunes filles sont victimes en RDC à cause des forces négatives instrumentalisées par certains voisins.

Et le Vice-ministre de rappeler : « Comme nous pouvons le constater, l'engagement que les Chefs d'Etat avaient pris à Kinshasa en novembre 2021 de doter l'Afrique de la Convention de lutte contre les violences faites aux femmes et les filles est sur le point de se matérialiser. Nous saluons l'engagement de notre Président de la République celui de mobiliser les Chefs d'Etat et de gouvernement africains à adopter cette Convention en février 2025 et en la ratifiant ensuite ».

A l'issue des travaux, la cheffe de division de l'Union africaine chargée des questions des femmes et de la jeunesse a salué l'implication exemplaire du Président Tshisekedi sur la masculinité positive.

Mwami Ndeze a salué, à la fin de ces travaux, la mémoire des compatriotes qui ont péri dans le naufrage du lac Kivu à Goma.

Cette rencontre de haut niveau a connu la participation du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), World Vision, l'Agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive (UNPA), l'Union africaine et l'Association des leaders coutumiers africains.