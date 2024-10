Congo-Kinshasa: Festival de la Francophonie à Paris - La musique de Fally Ipupa pour renforcer l'attente entre les pays francophones

Le chanteur Fally Ipupa Dicap La Merveille de la République Démocratique du Congo, a donné deux superbes spectacles au cours d'une même soirée à Paris dans le cadre du XIXème Sommet de la Francophonie qui a réuni les différents chefs d'Etat et gouvernement en France.

«L'artiste a été invité personnellement par le Président français, Emanuel Macron. Premièrement, Fally Ipupa a agrémenté la cérémonie d'ouverture du sommet de la Francophonie et la soirée d'honneur consacrée aux invités de marque au Palais d'Elysée. Après vous étiez avec nous au deuxième spectacle en la salle Gaîté Lyrique dans le cadre du festival de la Francophonie, "le refaire le monde" », a précisé Eddy Badiata, Directeur de Marketing du groupe F-Victeam, label de la star congolaise.

Il faut note qu'à Elysée, Fally Ipupa a joué en mode One man show devant les chefs d'Etats et des gouvernements des pays francophones. Seul sur scène, il a encore une fois de plus démontrer sa capacité vocale. Accompagnée par une orchestration réduite de quatre instrumentistes, le chanteur a mis en exergue sa voix angélique au cours de cette prestation.

« C'était un très bon spectacle au festival de la francophonie. L'artiste a fait un mélange des chansons en français et lingala ; musique urbaine et traditionnelle et la Rumba. Le public était hétérogène. Ça montre une ambiance entre les pays francophones. Comme Fally est congolais, on peut dire que la RDC continue renforcer et à faciliter cette attente via la musique entre les différentes nations francophones du monde », a dit Rubio Nzeza, professeur à l'Université Senghor d'Alexandrie en Egypte et opérateur direct à la Francophonie.

A la Gaîté Lyrique, l'une des salles réservées au spectacle vivant située en pleine capitale française, le chanteur congolais, a réédité le même exploit face un public hétérogène qui partage la langue française. Il était 22h 35' lorsque le Fally est monté sur scène pour ouvrir le bal dans une salle archicomble qui a pratiquement débordé vu sa capacité d'accueil de 2000 personnes.

Artistiquement, l'artiste a été accompagné par une orchestration composée d'une équipe restreinte des musiciens (instrumentistes et choristes) ainsi que les danseurs.

Il a réussi à proposer un répertoire diversifié avec des tubes à succès tirés de ses récents albums tels que "Tokoss 2" et "Formule 7". De la chanson "Un coup", "8ème Merveille" en passant "May day" jusqu'à "207", le dernier titre sur le marché. La salle a été ravivée par la Rumba congolaise.

Le temps fort de la soirée a été marqué lorsque le public s'est mis à reprendre et entonner les chansons de Fally Ipupa. Des danseuses et danseurs amateurs improvisés ont monté sur le podium pour partager la scène avec l'artiste. Ils ont fait une série d'exhibition au rythme traditionnel de la chanson "207". « J'ai été éblouis par la chanson "207" lorsque le public est monté scène pour danser cette partie. Ces danseuses improvisées n'étaient pas que des congolais mais d'autres pays qui ne maitrisent pas le lingala. J'ai vraiment cette communion avec les fans ».

Ces œuvres ont transmis du bonheur aux mélomanes qui se sont retrouvés dans sa musique alors que certains ne maitrisent pas le lingala, langue de la République Démocratique du Congo.

« Dicap la Merveille, est le roi d'Afrique. Franchement, il est trop fort et trop bon. Je ne parle pas le lingala mais j'étais toujours emporté par ses mélodies. Et il sait vraiment chanter. Je n'ai jamais vécu en Afrique mais tout le continent se retrouve ses morceaux en lingala et un peu en français. Je l'écoute depuis l'âge de six ans mais aujourd'hui c'est ma première fois de le regarder en live sur scène. Il a été impeccable début jusqu'à la fin », a déclaré Demba Mané.

Pour un spectacle de 50 minutes, la star congolaise a donné le meilleur d'elle-même au cours cette soirée malgré le public est resté encore dans sa soif vu le temps imparti par les organisateurs.

« J'ai beaucoup aimé. C'était très professionnel la manière dont il a présenté son spectacle. Bien sûr on regrette que ça ne soit plus long mais c'était très bien. C'est depuis les années 80 que j'assistais aux concerts des musiciens Congolais qui commençaient vers 2 ou 3 heures du matin. Ce qui m'a permis de parler et de comprendre un peu le lingala », Thomas, sexagénaire français, à la fin du concert à la salle Gaîté Lyrique à Paris.

Et de conclure : « Ecoutez Fally aujourd'hui me rappelle encore ma jeunesse. L'artiste a donné une image très sympathique sur scène par la façon dont il a fait participer le public au spectacle ».

Rappelons que le chanteur congolais a été reçu le jeudi 4 octobre dernier à l'Université Sciences Pô à Paris par la coordination estudiantine de cet institut supérieur français avant son spectacle prévu vendredi soir au festival de la Francophonie en France.

« Je suis content d'être reçu ici au sein de cette prestigieuse école Sciences Pô. Je n'y ai imaginé pas un jour que je pouvais un jour tenir un discours dans cette Université. Mais, ne serait-ce dire un mot : ce sera une petite phrase pour pouvoir encourager nos futures cadres et élites. Puisque je suis content, je suis obligé d'attaquer le stade de France l'année prochaine. Je suis en tournée avec un album qui marche super bien "Formule 7" la majeur partie de chansons sont en lingala, une des plus belles langues du monde », a déclaré Fally Ipupa.