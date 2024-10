Congo-Kinshasa: Soutien aux PME en RDC, Projet Copa Transforme - L'enregistrement des candidatures a débuté avec succès !

Le rendez-vous a tenu ses promesses. C'est ce mardi 8 octobre 2024 que la deuxième édition de l'atelier national de présentation des critères de sélection des Petites et Moyennes Entreprises et Nouvelles Entreprises au Projet du Concours de Plans d'affaires (Copa Transforme) a ouvert ses portes au cours d'une activité tenue au chapiteau du Pullman, à la Gombe. Il faudrait noter que Copa Transforme est une initiative du Gouvernement visant à promouvoir l'autonomisation des femmes entrepreneures. Soutenue par la Banque mondiale, ladite initiative entend aussi promouvoir les petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et la création d'emplois en RDC.

Devant plusieurs entrepreneurs et divers participants, Alexis Mangala, Coordonnateur national du Projet Copa, a épinglé les principaux enjeux du projet. Il a, en outre, lors de la seconde partie de l'activité, indiqué que ce projet est structuré en 5 composantes qui sont : soutenir les femmes entrepreneures, la création des entreprises et des PME. Cette composante favorise le professionnalisme des femmes entrepreneures et d'élargir la réserve de nouvelles entreprises. Ce, avant de présenter les conclusions de l'atelier tout en formulant quelques recommandations.

« L'atelier de restitution de ce matin a eu pour objectif de présenter aux parties prenantes les conclusions des ateliers de consultations menés pour construire les critères d'éligibilité et de sélection qui permettront de choisir les lauréats Copa. Les critères ont globalement reçu l'approbation des parties prenantes. Ils doivent permettre de détecter les entreprises à fort potentiel qu'elles soient en difficultés ou non.... L'agriculture ne figure pas parmi les secteurs ciblés mais, nous nous positionnons sur d'autres maillons de la chaîne des valeurs agricole notamment les activités de transformation et de distribution.

En ce qui relève de nouvelles entreprises, notre démarche est pragmatique. Elle repose sur une approche qualitative visant à accompagner les candidats potentiels au travers des formations qui leur permettront de mettre en qualité leurs dossiers de candidature et optimiser leurs chances d'être retenus. De même, il n'y a pas de critères en matière des chiffres d'affaires ni minimum, ni maximum « , a-t-il souligné.

Prenant la parole du haut du lutrin, Clément Muchengezi, Directeur de cabinet du Ministre national de l'industrie, Petites et Moyennes Entreprises a donné le go.

» Nous voudrions ici exhorter nos entrepreneurs à se saisir de cette opportunité du Projet Copa transforme. Grâce à l'intervention du Gouvernement et son partenaire la Banque mondiale, vous avez la chance de construire une carrière solide, de se positionner comme des leaders dans vos secteurs respectifs. Je vous encourage de donner le meilleur de vous-mêmes et vous avez toutes les chances de réussir de votre côté. Ainsi, je déclare officiellement lancé le processus de sensibilisation à la candidature des concours de Plans d'affaires Copa Transforme ».

Par ailleurs, bien avant le lancement du Projet Copa Transforme, le professeur Val Massamba, a axé son intervention sur les critères retenus à l'issue des orientations des parties prenantes des PME. À l'en croire, il existe les critères d'éligibilité et critères de sélection :

» On a deux catégories de bénéficiaires directs ; on a les bénéficiaires PME tels que défini dans la loi congolaise et vous avez la catégorie de nouvelles entreprises le 1er critère c'est la formalisation. Une entreprise formelle c'est celle qui est enregistrée et connue au niveau de l'État et bien il faut être enregistré au registre du commerce pour au moins 3 mois de plus de 3 ans plus tôt. Le 2ème critère, c'est celui du chiffre d'affaire et du plan d'affaire.

Pour le chiffre d'affaires, il faut justifier d'un chiffre d'affaire annuel qui varie ou supérieur égal à 10.000 et jusqu'à 600.000 dollars donc à la limite si on parle mathématiquement l'intérieur est totalement fermé... Le 4ème critère, c'est le critère du secteur d'activité. Évidemment, il faut que ça soit une entreprise qui exerce ses activités dans le secteur du Projet Copa transforme. Ces secteurs sont : l'industrie légère, l'agro-transformation, le service à valeur ajoutée et l'entrepreneuriat social. Le 5ème critère, c'est le critère de la localisation, il faut justifier d'une adresse physique complète du site d'exploitation de projet dans la limite administrative de ligne de 13 villes du projet.

Le 6ème critère c'est le critère d'actionnariat, pour être éligible dans Copa, il faut être propriétaire de l'entreprise propriétaire de la PME. Sinon, il faudra être copropriétaire. C'est-à-dire, un associé qui a un droit de véto dans l'entreprise. Et ce droit de veto en ce qui nous concerne c'est de détenir au minimum 51% de part dans l'entreprise. Le 7ème critère sur le projet de financement et contrepartie en d'autres termes, sur 100 % de la demande de subvention que vous devez demander, vous devez vous justifier d'un apport de 30 %. Le 8ème critère, c'est le critère de la sauvegarde environnementale et sociale », a-t-il indiqué.

Il y a lieu de souligner qu'il est prévu deux concours : l'un à destination des PME. C'est-à-dire, les PME formelles de plus de 3 ans avec un chiffre d'affaires minimum de 10.000 USD annuel et l'autre pour les nouvelles entreprises. C'est-à-dire, les entreprises formelles de moins de 3 ans - 3 à 36 mois d'existence formelle.