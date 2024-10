Congo-Kinshasa: Expert congolais de Musique chorale , Ambroise Kua-Nzambi en tournée internationale pour présenter le 'Parc musical pour le choeur' !(Jordache Diala,)

Le "parc musical pour le chœur" qui est une innovation congolaise, fait l'objet d'une tournée internationale de l'artiste Ambroise Kua -Nzambi, maître de musique chorale en République Démocratique du Congo. «Le Parc musical pour chœur est un nouveau concept artistique que je viens de développer pour aider les chorales à évoluer. Cette activité sera présentée au cours d'une grande tournée internationale qui commence à partir de ce 17 octobre dans le réseau mondial du chant choral », a déclaré le maestro Ambroise Kua -Nzambi, initiateur du concept et Directeur artistique de l'Académie africaine de musique chorale.

«Parc musical pour chœur est une innovation à intégrer dans la grille des activités groupes musicaux. Il consiste à créer des panels ou commissions ou stands différents au cours desquels chacun est animé par un ou deux choristes sur un sujet dont ils peuvent prétendre en avoir un minimum de connaissance », a-t-il ajouté.

Pour le Directeur artistique de l'Académie africaine de musique chorale, son innovation a un impact multidimensionnel : artistique, sociologique, touristique...

« Cette activité peut prendre la dimension d'un festival ou faire partie d'une activité d'un festival. Surtout dans le milieu des musiques chorales où il semble d'emblée très prononcé », a-t-il indiqué.

D'après Ambroise Kua-Nzambi, l'idée de créer le "Parc musical" est partie de la pauvreté constatée dans la grille des activités des chorales après plusieurs années.

« Les chorales n'ont que les répétitions et prestations hebdomadaires. Certaines donnent des concerts une fois par an et c'est tout alors que j'ai identifié près de 50 activités », a-t-il fait savoir. Des ouvertures pour les choristes et les chefs de chorales

L'initiateur a souligné que le parc musical permet aux choristes de s'ouvrir davantage dans un jeu de rendez-vous du donner et du recevoir. On y est soit animateur ou auditeur (Apprenant).

«Chaque animateur fait un effort pour transmettre ce qu'il maîtrise et tout cela sous la direction artistique du chef. En plénière, on prévoit un forum, une leçon académique, une projection, le CV d'un choriste expérimenté, le témoignage», a-t- expliqué.

Et de poursuivre : «Les sujets vont de la culture musicale aux thèmes extra musicaux. Solfège, Tonic solfa, ABC d'harmonie, théorie musicale, répertoire, styles musicaux, instruments de musique, danse, apprentissage d'un chant ignoré, analyse et critique d'art».

Le "Parc musical pour chœur" est une opportunité d'échange un peu spécial, de découverte, non seulement des connaissances mais aussi de la connaissance de l'autre et de ses capacités. «Il permet d'installer un respect mutuel, de partager leçon de morale, d'éthique, cure d'âme, narrations, l'histoire du groupe, rappel des bons souvenirs du groupe, ... l'essentiel est que cela touche à la musique, à l'art, au ministère et à la spiritualité », a martelé Ambroise Kua-Nzambi.

Et de conclure : «Il rapproche et fait découvrir aux animateurs leurs talents, cachés voire étouffés et cela leur permet de se mettre en confiance. Toutes les chorales devraient régulièrement organiser un "Parc Musical" pour mettre à profit les talents et connaissances des uns et des autres. J'invite les encadreurs et dirigeants de cœur à essayer cette expérience et vous verrez combien vos choristes seront comblés à la fin».