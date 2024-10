Maroc: Le choix de Rabat Capitale mondiale du livre conforte le pays dans son statut de terre de dialogue culturel et humain (Maison de la poésie)

Rabat — La désignation par l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026 conforte le Royaume dans son statut de "terre de dialogue culturel et humain", s'est réjouie la Maison de la poésie au Maroc.

Cette décision atteste "de la confiance de la communauté internationale dans notre pays" en tant que terre de dialogue culturel et humain comme elle consacre le statut culturel de la ville de Rabat comme cité de la pensée et de la créativité, indique un communiqué de la Maison de la poésie au Maroc.

Ce statut a permis à Rabat de remporter plusieurs consécration durant ces deux dernières décennies. Il s'agit notamment de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, de sa désignation comme capitale de la culture arabe en 2003, outre son choix de capitale de la culture africaine en 2023, rappelle la même source.

Tout en saluant une consécration qui met en valeur la dynamique culturelle enclenchée par le Royaume, la Maison de la poésie fait part de son engagement, aux côtés de l'ensemble des composantes du champs culturel national, à renforcer la place du livre en tant que vecteur de savoir, de progrès et de développement humain, à travers l'élaboration d'un programme culturel, tout au long de l'année 2026, en vue de mettre en valeur l'héritage et le patrimoine de Rabat.

A cet égard, la Maison de la poésie a appelé à constituer "une haute commission pour superviser ce programme, selon une démarche participative impliquant tous les acteurs de la scène culturelle marocaine et les meilleures compétences nationales en matière de lecture et d'industrie du livre".

La Maison a souligné l'impératif de conférer à la poésie la place de choix qui lui revient dans le cadre du programme de cette année.

Mardi, l'UNESCO a annoncé la désignation de la ville de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026, selon une recommandation du Comité consultatif de la capitale mondiale du livre.

La Directrice générale de l'organisation onusienne, Audrey Azoulay, s'est réjouie de cette consécration, en soulignant que "Rabat est un important carrefour culturel où le livre contribue à la transmission des savoirs et des arts dans toute leur diversité".

Vingt-sixième ville à porter ce titre depuis 2001, Rabat succède à Madrid (2001), Alexandrie (2002), New Delhi (2003), Anvers (2004), Montréal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrouth (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Athènes (2018), Sharjah (2019), Kuala Lumpur (2020), Tbilissi (2021), Guadalajara (2022), Accra (2023), Strasbourg (2024) et Rio de Janeiro (2025).

Les villes désignées comme Capitale mondiale du livre par l'UNESCO s'engagent à promouvoir le livre et la lecture pour tous les âges et tous les groupes, à l'intérieur et au-delà des frontières nationales, et à organiser un programme d'activités pour l'année.

Le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre de l'UNESCO compte des représentants de la Fédération européenne et internationale des librairies (EIBF), du Forum international des auteurs (IAF), de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA), de l'Association internationale des éditeurs (UIE) et de l'UNESCO.