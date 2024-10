Ethiopie: Le développement du corridor urbain au pays est essentiel pour atténuer les impacts du changement climatique

Addis Abeba — Le développement en cours du corridor urbain en Éthiopie est un outil typique pour aider les efforts du pays à atténuer les impacts négatifs du changement climatique, selon le ministre d'état de la planification et du développement, Seyoum Mekonnen.

Le ministre d'état a dévoilé que l'Éthiopie fait des progrès significatifs dans la lutte contre le changement climatique à travers divers mécanismes ajoutant que ces initiatives sont cruciales dans le parcours du pays vers l'établissement d'une économie verte.

L'Éthiopie adopte une approche multidimensionnelle pour renforcer sa résilience au changement climatique, a-t-il ajouté, soulignant que les projets de développement de corridors urbains visent à créer des environnements plus propres et plus verts dans les villes qui jouent un rôle central dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles provenant des transports.

Selon Siyoum, les éléments clés de cette initiative comprennent l'incorporation de plantes indigènes, de parcs et de zones de loisirs dans les corridors urbains ; et ces éléments embellissent non seulement les villes mais contribuent également de manière significative à la réduction des émissions.

Le ministre d'État a expliqué que le gouvernement éthiopien renforce encore son engagement en faveur du développement vert en allouant un pour cent de son budget annuel à l'initiative Green Legacy et que cet investissement souligne la détermination du pays à montrer l'exemple dans la lutte contre le changement climatique.

L'Éthiopie prévoit de réduire de manière remarquable de 68,8 % ses émissions de gaz à effet de serre au cours des dix prochaines années en élaborant diverses politiques, stratégies et mesures pratiques ainsi qu'en mettant en oeuvre des pratiques agricoles modernes pour atténuer les émissions provenant de l'agriculture et de l'élevage.

Ainsi, grâce à ces efforts globaux, l'Éthiopie se positionne comme un leader dans la prévention du changement climatique, a souligné le ministre d'État.