Ethiopie: Une campagne d'enregistrement d'identité numérique est prévue à Addis Abeba

Addis Abeba — À partir de demain, le Projet national d'identification et l'agence des services d'enregistrement civil et de résidence d'Addis-Abeba lanceront une campagne d'enregistrement d'identité numérique.

La campagne sera menée dans tous les districts et sous-villes d'Addis Abeba.

Dans un communiqué de presse conjoint, le directeur exécutif du Programme national d'identification, Yodahe Zemichael et le directeur général de l'agence des services d'enregistrement civil et de résidence d'Addis Abeba, Yonas Alemayehu, ont décrit les objectifs et la portée de la campagne d'enregistrement d'identité numérique.

L'initiative devrait moderniser la gestion de l'identité juridique grâce à l'identification numérique, selon Yodahe. La campagne d'un mois se déroulera dans les 11 sous-villes et 119 districts de la capitale, garantissant un enregistrement complet des résidents et des non-résidents de la capitale, a-t-il ajouté.

L'initiative, a-t-il déclaré, fait partie de la stratégie plus large de transformation numérique de l'Éthiopie et vise à rationaliser la gestion de l'identité dans tout le pays.

« Le système d'identification numérique Fayda est un pilier essentiel de la stratégie numérique 2025 de l'Éthiopie », a déclaré Yodahe. « Cette campagne permettra à tous les résidents d'Addis-Abeba d'obtenir une identité numérique sécurisée et vérifiée, ce qui permettra d'accéder aux services gouvernementaux de manière plus efficace et plus fiable. »

Il a en outre souligné le rôle du système dans la création d'un cadre d'identification unifié qui améliorera les interactions entre les agences fédérales et locales.

Le système d'identification numérique Fayda collectera des données biométriques pour fournir à chaque individu une identification unique et vérifiée, a-t-il déclaré, ajoutant que le nouveau système vise à réduire les inefficacités administratives, à améliorer la prestation de services et à faciliter l'accès à des solutions modernes basées sur l'identité.

En intégrant l'identité numérique au système d'enregistrement civil d'Addis-Abeba, la campagne vise à numériser les événements de la vie, de la naissance à la mort, garantissant des enregistrements précis pour les décisions juridiques, administratives et politiques.

Le directeur général de l'Agence des services d'enregistrement civil et de résidence d'Addis-Abeba, Yonas Alemayehu, a souligné que la collaboration entre les deux institutions était essentielle à la réforme des processus d'enregistrement civil d'Addis Abeba.

Il a ajouté que tous les préparatifs nécessaires ont été effectués pour assurer le lancement sans heurts de la campagne au bureau principal et dans ses deux succursales, ainsi que dans toutes les sous-villes et districts.