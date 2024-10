Maroc: Saison de chasse 2024-2025 - 241 amodiations sur une superficie de plus de 564.000 ha dans la région du Nord

Tanger — Le nombre d'amodiations de chasse dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au titre de la saison de chasse 2024-2025, dont le coup d'envoi a été donné dimanche, s'élève à 241 sur une superficie de plus de 564.000 ha.

Selon des données de la Direction régionale de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la région dispose d'un potentiel cynégétique riche et diversifié qui se traduit par une activité de chasse développée, aussi bien en terme de chasse banale qu'amodiée, précisant que le nombre d'amodiations s'élève à 241, soit 15% des amodiations au niveau national, sur une superficie de 564.217 ha.

Dans le but de conserver et de développer la richesse cynégétique, et à travers les contrats d'amodiation du droit de chasse, l'Agence veille à l'intégration des chasseurs dans les efforts de gestion des lots de chasse et ce, moyennant l'exécution des programmes intégrés de gestion et d'aménagement des lots amodiés.

Ces programmes, poursuit la même source, englobent la fourniture de nourriture et cultures pour le gibier, l'aménagement des abreuvoirs, la régulation des animaux nuisibles, le gardiennage et le lâcher du gibier.

A cet égard, la direction régionale de l'ANEF a organisé des réunions de sensibilisation et d'information, en collaboration avec le bureau régional de la Fédération royale marocaine de chasse, portant sur les dispositions de l'arrêté annuel de la chasse, les nouveaux jeux de réserves actualisés et publiés dans le site de l'ANEF, et les mesures de sécurité et utilisation des armes.

Afin de garantir une journée de chasse dans de bonnes conditions, l'ANEF a renforcé les efforts de lutte contre le braconnage en adoptant un système de surveillance continu par les agents forestiers et les chefs des unités de la faune sauvage, en particulier dans les points noirs et les zones fréquentées par les chasseurs.

Il est à signaler que cette saison connait l'adoption du nouveau jeu de réserves de chasse 2024-2027 sur une superficie globale de 1.648.309 ha, dont 235.573 ha sont des réserves permanentes, 727.764 ha sont des réserves triennales provisoires ouvertes et 684.972 ha sont des réserves triennales provisoires fermées. Ces réserves constituent des milieux de reproduction et de développement du gibier, en vue de renforcer la richesse cynégétique et de garantir une bonne distribution des espaces chassables et une exploitation rationnelle du gibier.

L'arrêté annuel de la chasse 2024-2025 a fixé le nombre maximal de pièces de gibier qu'un chasseur peut chasser au cours d'une même journée de chasse, à savoir quatre perdreaux, un lièvre, cinq lapins, cinq bécasses, cinquante grives, dix canards, deux oies, vingt bécassines de quelques espèces que ce soit, dix pigeons bisets, colombins et palombes, vingt cailles, quarante tourterelles, cinquante calandres et calandrelles et vingt unités parmi les autres espèces de gibier d'eau autorisées. Par ailleurs, le nombre de sangliers qu'un chasseur peut abattre au cours d'une battue est fixé à une unité (un sanglier).

La direction régionale invite ainsi tous les chasseurs à respecter les mesures de sécurité et de protection et d'avoir un esprit de responsabilité et de professionnalisme durant le déroulement de l'activité de la chasse, afin de développer et conserver le potentiel cynégétique de la région.