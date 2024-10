Sénégal: BRVM - Baisses généralisées des activités du marché ce mercredi 9 octobre 2024.

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 9 octobre 2024, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes enregistré des baisses généralisées.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,533 milliard FCFA la veille à 1,009 milliard FCFA ce 9 octobre 2024. Les transactions demeurent toutefois au-dessus de la valeur moyenne journalière qui est d'un milliard FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions connait une baisse de 14,916 milliards FCFA, passant de 9 790,564 milliards FCFA la veille à 9 775,648 milliards FCFA ce mercredi 9 octobre 2024. En dépit de ce repli, la capitalisation des actions demeure toujours au-dessus du cap des 9 700 milliards FCFA.

Celle du marché obligataire a connu une baisse de 14,705 milliards, se situant à 10 562,272 milliards FCFA contre 10 582,977 milliards FCFA le 8 octobre 2024.

Les indices sont aussi en baisse après la journée de cotation. L'indice BRVM composite a ainsi cédé 0,15% à 269,31 points contre 269,72 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,34% à 133,50 points contre 133,95 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a enregistré une régression de 0,47% à 112,16 points contre 112,69 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,30% à 2 500 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 740 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 7,17% à 4 560 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,06% à 16 600 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 4 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,96% à 1 070 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,88% à 3 900 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 4,37% à 12 900 FCFA), Total Sénégal (moins 3,92% à 2 205 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,90% à 670 FCFA).