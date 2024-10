Ile Maurice: Gérard Sanspeur - «Quand un leader de l'opposition s'allie soudainement avec ceux qu'il accusait hier de corruption, cela ébranle profondément la confiance des citoyens»

interview

Dans un post sur Facebook, vous dénoncez la volte-face de Xavier-Luc Duval (XLD). Pourtant, il y a eu dans le passé de tels retournements de veste, non ?

Effectivement, l'histoire politique mauricienne a connu son lot de retournements de veste. Cependant, le cas de XLD est particulièrement choquant et grave pour plusieurs raisons. Premièrement, l'ampleur de sa volte-face : en tant que leader de l'opposition pendant plusieurs années, il a été l'auteur de pas moins de 135 Private Notice Questions (PNQ), chacune visant à exposer les manquements du gouvernement Jugnauth.

Deuxièmement, la rapidité et la radicalité de son revirement : passer de critique acerbe à allié en si peu de temps soulève des questions sur son intégrité. Enfin, le contexte de cette volte-face, en l'occurrence les accusations pesant sur son fils, suggère des motivations personnelles plutôt que l'intérêt national. Ce n'est donc pas un simple changement d'alliance politique, mais une trahison des principes démocratiques qu'il prétendait défendre.

Pensez-vous que le revirement de XLD soit motivé uniquement par le problème de son fils avec la justice ?

Bien que la situation juridique d'Adrien Duval semble jouer un rôle significatif dans la décision de XLD, il serait simpliste de réduire cette volte-face à cette seule raison. Cependant, la nomination controversée d'Adrien Duval au poste de speaker, malgré les accusations qui pèsent sur lui, ressemble fort à un marché faustien : le silence et la loyauté du père en échange d'une protection pour le fils. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que cette situation met en lumière un possible népotisme et une utilisation du pouvoir politique pour des intérêts personnels et familiaux, au détriment de l'intérêt national et des principes démocratiques.

%

L'affaire impliquant Adrien Duval vient d'être renvoyée encore une fois et à l'année prochaine. Vos commentaires ?

Ce report répété de l'affaire impliquant Adrien Duval est troublant et soulève des questions sur l'indépendance et l'efficacité de notre police. Dans le contexte de la volte face politique de XLD, ces reports successifs renforcent les soupçons d'une possible ingérence politique dans le processus. Cela ne fait qu'accentuer la perception d'un possible «deal» entre XLD et le gouvernement Jugnauth, où la protection judiciaire du fils serait échangée contre l'allégeance politique du père. Cette situation est profondément préjudiciable à la confiance du public dans nos institutions démocratiques et judiciaires.

Vous vous demandez dans votre post : «Cette volte-face soulève une question fondamentale : les 135 PNQ de Duval étaient-elles le fruit d'une réelle préoccupation pour le bien-être des Mauriciens, ou simplement un outil politique pour se positionner ?» Est-il possible que XLD ne faisait que de la mise en scène ?

La question se pose légitimement. Les 135 PNQ de XLD, qui couvraient un large éventail de problèmes allant du fiasco du tramway aux contrats douteux liés au Covid-19, semblaient refléter une réelle préoccupation pour la gouvernance et le bien-être des Mauriciens. Cependant, son revirement actuel jette un doute sérieux sur la sincérité de ces actions passées.

Il est difficile de concilier ses critiques virulentes d'hier avec son alliance d'aujourd'hui. Cette incohérence suggère que ses actions en tant que leader de l'opposition pourraient avoir été, au moins en partie, une mise en scène politique visant à se positionner plutôt qu'une véritable défense des intérêts du peuple mauricien. Cela soulève des questions profondes sur l'authenticité de l'engagement politique et érode la confiance du public dans le processus démocratique.

Etes-vous d'accord avec ceux qui disent que la «trahison» de XLD est une des raisons pour lesquelles les Mauriciens se désintéressent de la politique ?

Absolument ! La trahison de XLD est un exemple frappant de ce qui alimente le cynisme et le désengagement politique des Mauriciens. Quand un leader de l'opposition, censé être le gardien de la démocratie et le contrepoids du pouvoir en place, s'allie soudainement avec ceux qu'il accusait hier de corruption et d'incompétence, cela ébranle profondément la confiance des citoyens dans le système politique. Cette volte-face renforce l'idée que tous les politiciens sont prêts à sacrifier leurs principes pour le pouvoir ou des intérêts personnels.

De plus, elle décourage les citoyens engagés et les lanceurs d'alerte qui avaient pris des risques pour fournir des informations alimentant les PNQ de Duval. Ce type de comportement politique ne fait qu'accentuer le désenchantement et l'apathie des électeurs, menaçant ainsi la vitalité de notre démocratie. Il est crucial que nous, en tant que société, condamnions fermement ces actes et exigions une meilleure éthique de nos dirigeants politiques pour restaurer la confiance dans notre système démocratique.