Ile Maurice: Yovanni Philippe - Un finish d'anthologie pour une médaille qui vaut de l'or

Dans la vie comme sur les pistes, Yovanni Philippe est le symbole même de la résilience. A 22 ans, ses foulées mémorables, notamment son fameux finish dans la ligne droite de la finale du 400m T20 lors des Jeux paralympiques de Paris, lui ont valu de rafler la médaille de bronze dans cette épreuve. Une médaille pour l'histoire puisque celle-ci est la première médaille mauricienne à des Jeux paralympiques. Une performance qui permet ainsi à Yovanni Philippe d'être sacré Sportif du mois de septembre de l'express.

Pressenti pour une médaille lors des Jeux paralympiques de Paris, l'équipe mauricienne a atteint son objectif grâce à la jeune étoile montante du tour de piste, Yovanni Philippe. Celui-ci a fait vibrer toute une nation dans la nuit du 3 septembre lorsqu'il s'alignait sur une finale inoubliable du 400m T20 au Stade de France. Marquant les esprits sur les Mondiaux en France un an plus tôt, le protégé de Jean-Marie Bhugeerathee allait remettre ça avec un finish qui est devenue sa marque de fabrique.

Avant l'entame de cette finale, Yovanni était loin de figurer parmi les favoris de cette course qui comptait la présence du champion paralympique de 2020, le Français Charles-Antoine Kouakou, ou encore les Brésiliens Samuel Oliveira et Daniel Tavares, deux des meilleurs performeurs cette année. Lorsque le coup de feu a retenti, Yovanni semblait partir avec un désavantage, lui qui se trouvait dans le couloir 9.

%

À 100 mètres de l'arrivée, il était encore dernier et l'espoir d'une médaille semblait de plus en plus s'éloigner. Mais voilà, ce qui fait la force de ce jeune athlète originaire de Beau-Bassin, c'est sa capacité à finir ses courses de manière explosive comme ce fut le cas lors des Championnats du monde de 2023 où il avait émergé d'un couloir extérieur, le 8e, et avait réalisé son meilleur chrono, 47s48, pour prendre la médaille de bronze. Avant cela, il s'était signalé en effaçant le record des Championnats du monde au 400m T20 avec un temps de 47s38.

Au Stade de France, quasiment un an plus tard, tels des athlètes de haut niveau, la pression de courir devant un stade rempli ou encore le niveau des adversaires n'ont pas semblé atteindre le jeune spécialiste du tour de piste qui a sorti le grand jeu en offrant au monde douze secondes d'efforts qui ont marqué l'histoire.

Le médaillé olympique avait été accueilli en héros à son retour à Maurice

Puisant dans ses réserves et déployant une accélération fulgurante dans un finish à couper le souffle, Yovanni a franchi la ligne d'arrivée en 48s30, à seulement 6 centièmes du médaillé d'argent espagnol, David Jose Pineda Mejia, et à 21 centièmes de l'or remportée par le Colombien Jhon Sebastian Obando Asprilla. Il a notamment laissé derrière lui des noms prestigieux comme le champion paralympique en titre, Charles-Antoine Kouakou, et les redoutables Brésiliens Samuel Oliveira et Daniel Tavares.

Yovanni a franchi la ligne d'arrivée en 48s30, à seulement 6 centièmes du médaillé d'argent espagnol, David Jose Pineda Mejia, et à 21 centièmes de l'or remportée par le Colombien Jhon Sebastian Obando Asprilla.

Tous ses sacrifices et ses heures d'entraînement ayant finalement porté leurs fruits, Yovanni Philippe doit son succès à son entourage qui a su faire de son handicap une force pour relever tous les défis. «Dans le sport, il y a beaucoup de sacrifices à faire et c'est ce que j'ai fait pour arriver dans une finale paralympique», confiait-il à son retour à Maurice.

Une médaille pour l'histoire puisque celle-ci est la première médaille mauricienne à des Jeux paralympiques.

Ses yeux sont désormais tournés vers le prochain objectif qui sera «d'aller prendre cette médaille d'or dans quatre ans à Los Angeles».