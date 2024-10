Cote d'Ivoire: Coopération parlementaire - Visite du président du Sénat français au pays

Le président du Sénat français, Gérard Larcher, se rendra en Côte d'Ivoire, les 9 et 10 octobre 2024, indique un communiqué officiel de l'Institution.

Cette visite participe au renforcement de la coopération entre les Sénats ivoirien et français. Gérard Larcher sera aux côtés du président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Cédric Perrin, du président du groupe d'amitié France - Afrique de l'Ouest, Bruno Belin, et du sénateur Jean-Luc Ruelle qui représente les Français établis hors de France. La délégation sénatoriale participera, à l'invitation de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, en présence de nombreux présidents de Sénats africains, à l'ouverture de la session parlementaire du Sénat ivoirien ainsi qu'à la conférence des Sénats d'Afrique. L'objectif est d'instaurer une association des Sénats d'Afrique.

Gérard Larcher interviendra à la cérémonie d'ouverture et prononcera un discours lors de la conférence inaugurale : « Idée de Sénat et expériences sénatoriales en Europe ». Des échanges sont prévus en marge de la conférence avec les présidents de Sénats présents, notamment avec les présidents du Sénat du Congo-Brazzaville Pierre Ngolo, du Gabon Lucie Milebou-Aubusson et de Madagascar Richard Ravalomanana, outre le président du Sénat de Côte d'Ivoire Kandia Camara. Gérard Larcher insistera sur la valeur et les apports du bicamérisme au parlementarisme, en Europe comme en Afrique. La délégation sénatoriale sera également reçue par le président ivoirien, Alassane Ouattara.

Kandia Camara a rencontré, le 11 juillet, à Paris, son homologue français, Gérard Larcher. A cette occasion, le protocole de coopération parlementaire signé depuis 2018 entre les Sénats ivoirien et français a été évoqué pour une revisitation.

Les deux personnalités ont discuté des points à consolider dans cette convention, en vue de renforcer les échanges entre les deux institutions. La mise en place de ce protocole avait permis la réalisation de plusieurs activités conjointes. Les travaux entre Kandia Camara et Gérard Larcher ont permis d'élargir les sillons de cette collaboration et de dynamiser les relations ivoiro-françaises.