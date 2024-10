Congo-Brazzaville: Enseignement - Le roman 'Fils de prélat' expliqué à la communauté éducative

"Fils de prélat", de l'écrivain camerounais, Armand Claude Abanda, qui remplace " Chroniques congolaises" de Jean-Baptiste Taty-Loutard au programme scolaire de la seconde littéraire et scientifique, a été présenté aux élèves et enseignants du lycée Chaminade lors d'une conférence-débat, le 7 octobre à Brazzaville, à laquelle l'auteur a pris part.

Le roman "Fils de prélat" est un instrument pédagogique que les enseignants et élèves congolais doivent désormais s'approprier. En effet, l'ouvrage remplace "Chroniques congolaises" au programme des secondes A et C. Sa présentation aux enseignants et élèves, qui est une initiative de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique (Inrap), consiste à vulgariser l'oeuvre dans les établissements scolaires pour une compréhension intégrale.

« Elle se veut avant tout un creuset d'échanges entre l'écrivain et la communauté éducative dans l'exploitation de cette oeuvre littéraire », a expliqué Augustin Nombo, directeur de l'Inrap.

« "Fils de prélat" pose la problématique du choix », a indiqué le Pr Bellarmin Iloki, qui a présenté le roman et son auteur. L'ouvrage explore les thèmes socioculturels dont les tensions entre la tradition et la modernité, la foi et la raison, le devoir familial et les aspirations individuelles qui traduisent le dilemme sur les choix à faire.

L'auteur du roman, Armand Claude Abanda, a lui-même abondé dans le même sens en soulignant que le Congo n'est pas le premier pays à intégrer "Fils de prélat" dans son programme scolaire. Le Gabon l'avait fait depuis 2016. Détenteur de la chaire Unesco, l'écrivain Armand Claude Abanda est le représentant résident de l'Institut africain d'informatique au Cameroun. Il a, à son arc, plusieurs prix tant dans l'éducation que le domaine des technologies.