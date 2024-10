Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Octobre 2024

Mali : Projet de loi des finances 2025- Plus de 80 milliards de Fcfa prévus pour les dépenses électorales

Retiré l’année derrière de la loi des finances, le gouvernement prévoit pour l’année 2025,80,700 milliards de Fcfa pour les dépenses électorales. Cette information émane du document du projet de la loi des finances 2025 présenté au Conseil national de transition que nous avons consulté. L’information est rapportée par le site abamako.com Cette source ajoute que lors du vote de la loi des finances 2024, le vice-président de la commission finances, Abdine Koumaré, avait clairement indiqué que les dépenses électorales n’étaient prévues dans le budget de 2024 et qu’il y’aura pas d’élections en 2024.Cette inscription des dépenses électorales dans la loi des finances de 2025 est- elle une volonté des autorités de la Transition d’aller vers les élections présidentielles au cours de cette année ? ( Source: abamako.com)

Gabon : Coopération - Les Usa octroient 2 millions de dollars d’aide supplémentaires à Libreville

Antony Blinken, le secrétaire d'Etat américain, s’est dit engagé aux côtés du Gabon dans la sauvegarde de la biodiversité avec un appui financier de 2 millions de dollars supplémentaires à l’actuel programme de 20 millions de dollars d’appui technique à l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (Anpn). Rapporte alibreville.com. C’est ce qui ressort d'un pan du communiqué qui a sanctionné le tête-à-tête qui s'est déroulé à Washington entre le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, en marge de la la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette rencontre a porté sur trois points essentiels que sont la transition politique au Gabon, le développement économique durable et le renforcement de la coopération au plan sécuritaire. (Source : alibreville.com)

Niger: Lutte contre le blanchiment d’argent - Le Premier Ministre s’entretient avec une délégation du GIABA

Le Premier ministre de la transition, M. Ali Mahamane Lamine Zeine s’est entretenu, ce lundi 7 octobre 2024 à son cabinet, avec une délégation du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), conduite par son Directeur Général, Edwin W. Harris Jr.La délégation est venue remercier les autorités nigériennes pour l’Appui apporté à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), et leur présenter la situation depuis l’évaluation mutuelle ainsi que le troisième cycle d’évaluation mutuelle qui s’effectuera bientôt. A l’issue de l’entretien, M. Edwin a déclaré à la presse que « le Premier Ministre a compris le rôle que joue le Niger au GIABA et a fait la promesse de continuer à appuyer la Centif ». (Source : Anp)

Togo : Facilité élargie de crédit- Lomé accueille une nouvelle mission du Fmi

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) a entamé le lundi 07 octobre, une mission d’évaluation au Togo. La mission, conduite par Hans Weisfeld, intervient dix mois après la conclusion du nouvel accord appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC). Pendant une dizaine de jours (jusqu’au 18 octobre), plusieurs activités parmi lesquelles des entretiens avec les autorités togolaises ainsi que des acteurs de divers bords, seront organisées. L’objectif poursuivi par l’institution financière internationale, est notamment d’effectuer la revue de cette nouvelle facilité d’une durée de 42 mois, chiffrée à environ 237 milliards Fcfa, et de poursuivre les discussions sur l’amélioration des performances du pays. ( Source : alome.com)

Sénégal : Législatives anticipées - Un recours en contestation de la candidature de Barthélémy Dias déposé devant le Conseil constitutionnel

Un recours est déposé devant le Conseil constitutionnel contre la tête de la liste proportionnelle de la coalition « Sam Sa Kaddu », Barthélémy Dias, par ailleurs maire de Dakar.Le recours devant les 7 sages du Conseil constitutionnel a été déposé par Monsieur Serigne Modou Dièye, mandataire de « And Liggey Sunu Rew /A.L.S.R ».Ce recours contre Barthélémy Dias intervient après la publication de la liste provisoire des listes retenues pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain par la Direction générale des élections (Dge).Sur les 49 listes initialement déposées, la Direction générale des élections (DGE) en a validé 41. (Source : adakar.com)

Guinée :Cellou sur la candidature annoncée de Mamadi Doumbouya : « Ce serait extrêmement grave »

En Guinée, la candidature annoncée du président de la transition à la prochaine présidentielle continue de polariser les débats.Le mardi 8 octobre 2024, Cellou Dalein Diallo a déclaré que si le Général Mamadi Doumbouya « renie » ses engagements et son serment pour se porter candidat, ce serait « extrêmement grave ». Ce, alors que le porte-parole du Gouvernement annonce que cette candidature s’impose désormais comme « une évidence ».« Il a prêté serment et à plusieurs reprises, il s’est engagé à ne pas faire (acte de candidature). Sur le plan moral, s’il le faisait, ce serait quelque chose d’extrêmement grave », a réagi l’ex premier ministre Cellou Dalein Diallo sur TV5. Le vice-président de l’International Libéral a aussi flétri la réintégration de la Guinée au sein de la Francophonie. Pour lui, le moment est mal choisi. « C’était vraiment inopportun », a-t-il dit pointant du doigt la situation « alarmante » des droits humains.

Burkina Faso :Saaba- La Gendarmerie interpelle trois présumés délinquants pour acte de grand banditisme

La Brigade Territoriale de Gendarmerie de Saaba a présenté ce mercredi 9 octobre 2024, trois présumés délinquants interpellés pour acte de grand banditisme. 5 pistolets, 4 chargeurs de pistolets automatiques, un fusil Kalachnikov, 5 chargeurs de fusil AK 47, 234 munitions de 7,62 mm, 50 munitions de 09 mm, 10 munitions de 7,65 mm, tels sont, entre autres ce que la gendarmerie de Saaba a présenté ce mercredi 9 octobre 2024.Le Commandant de la brigade territoriale de Saaba, directeur de l’enquête, l’adjudant-chef Millogo Fatiè, a expliqué les faits. A l’écouter, c’est dans la nuit du mardi 12 mars 2024 que la brigade a été alertée d’une agression à main armée à Bargho, commune rurale de Saaba. Ainsi, sur place, l’équipe a pu constater la victime de l’agression qui gisait toujours dans son sang à proximité de sa moto sur les lieux. (Source : Burkina24)

Maroc :Projet d’appui au renforcement de la justice ivoirienne- Une délégation en immersion à Rabat

Lebry Marie-Léonard, directeur général de l’Institut national de formation judiciaire de Côte d’Ivoire (Infj) et une délégation de son institution séjournent depuis quelques jours à Rabat, au Maroc.Ils y sont depuis le dimanche 6 et ce, jusqu’au 13 octobre 2024, dans le cadre du projet d’appui au renforcement de la justice en Côte d’Ivoire. C’est un séjour d’études et d’échange. Le voyage est financé par l’État américain et piloté par le Pnud. La délégation ivoirienne et ses hôtes se sont rencontrés à l’Institut supérieur de la magistrature (Ism) de Rabat. À Rabat, la délégation a été accueillie par Guy Yavo, diplomate et conseiller à l’ambassade de Côte d’Ivoire au Maroc, qui a transmis les salutations de l’ambassadeur et souhaité la bienvenue à ses compatriotes. C’est le 7 octobre que la mission a débuté par une rencontre avec Tounzani, directeur général de l’Institut supérieur de la magistrature du Maroc. (Source : fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Lutte contre le grand banditisme à Séguéla- Démantèlement d’un réseau de voleurs de motos

Les forces de l'ordre de Séguéla ont mis un coup d’arrêt, le mardi 8 octobre 2024, à un réseau de voleurs de motos, après l’interpellation en flagrant délit d'un individu dans le quartier Diomandé. Ce dernier, identifié sous le nom de A.K.A, a été appréhendé grâce à la vigilance des riverains. Conduit au commissariat de police de Séguéla, il a avoué non seulement son implication dans le vol, mais également son appartenance à un gang spécialisé dans ce type de délit. Lors de son interrogatoire, A.K.A a révélé que le chef présumé de cette organisation criminelle, un certain B.I., opérait avec quatre autres complices dans un garage situé au quartier Binaté. (Source : fratmat.info)